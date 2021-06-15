В Бурятии перед судом предстанет дядя, отрубивший племяннице пальцы

Пятилетняя малышка провинилась: случайно уронила и сломала планшет 47-летнего мужчины
В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего мужчины, обвиняемого в «умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью» своей пятилетней «с применением предметов, используемых в качестве оружия», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.
По данным следствия, 31 августа 2020 года с утра девочка вместе с отцом и дядей пошла на покос в местность неподалеку от села Покровка Прибайкальского района. Расположившись в лесу, взрослые разожгли костер, сварили суп и стали употреблять спиртные напитки. Вечером отец уехал домой, так как ему надо было решить некоторые вопросы по хозяйству, девочка осталась в лесу. Дядя дал племяннице свой планшет, с которым девочка стала играть, однако позже случайно уронила его и сломала.
Пьяный мужчина, разозленный проступком ребенка, удерживая своей рукой левую руку девочки на бревне, нанес удар топором по пальцам руки потерпевшей, причинив ей повреждения двух пальцев кисти. Раненую девочку злоумышленник привел домой и оставил в ограде дома. Увидев заплаканную дочь и окровавленную руку дочери, родители вызвали скорую помощь. Девочку доставили в Улан-Удэ.
«Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - уточнили в управлении.
Как рассказывал «Номер один», в Детскую республиканскую клиническую больницу девочка поступила около часа ночи.
«Незамедлительно ребенка подняли в операционную. Мы увидели, что имеется травматическая ампутация части ногтевой фаланги четвертого пальца, костной и мягкой ткани и открытый перелом ногтевой фаланги третьего пальца», - рассказывал Жаргал Дылгыров, заведующий травматолого-ортопедическим отделением Детской республиканской клинической больницы Улан-Удэ.
Сложная операция длилась более двух часов. Медики закрыли лоскутом кожи открытую рану на четвертом пальчике, теперь оставшемся без ногтя, а над третьим пальчиком пришлось потрудиться. Ногтевая фаланга пальца висела на кожном лоскуте. Хирурги собрали кость, и зафиксировали пальчик на металлоконструкции.
Ночью 47-летний подозреваемый вернулся к месту происшествия, где его задержали участники следственно-оперативной группы.
Известно, что ранее мужчина был судим и отбывал наказание в колонии за кражу, хулиганство, а также за наркопреступление. На сегодня все его судимости погашены. Мужчина постоянно жил в Улан-Удэ, не работал, когда-то давно трудился на ЛВРЗ. К родственникам в деревню он приехал, чтобы помочь с покосом. Не женат, детей не имеет. Также известно, что алкоголем не злоупотребляет.
Фото: pixabay.com
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