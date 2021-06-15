В Улан-Удэ на площади Революции отремонтированы все коммунальные сети

Здесь впервые будет устроена большая система водополива и «сухой» фонтан, ради чего отведены грунтовые воды



В Улан-Удэ в ходе благоустройства площади Революции до момента укладки новой плитки ресурсоснабжающие организации успели выполнить капитальный ремонт сетей отопления и водоснабжения. ТГК-14 заменила свыше 120 метров тепловых сетей, изолировав и утеплив их. МУП «Водоканал» обновил две ветки водоснабжения общей протяженностью свыше 200 метров и отремонтировал все технические колодцы, сообщили в Комитете городского хозяйства столицы Бурятии.



Кроме того «Горсвет» смонтировал подземные линии электроснабжения общей протяженностью свыше 1 километра для подключения сетей наружного освещения и архитектурной подсветки площади Революции, для электроснабжения «сухог» фонтана, точек подключения культурно-массовых мероприятий и др. Кабельные линии проложены с использованием хризотилцементных и ПЭ-труб. Площадь будет освещаться 50 новыми светодиодными уличными светильников, деревья будут снизу подсвечиваться 10 грунтовыми светильниками.



Во время строительства «сухого» фонтана на площади Революции решена сложная инженерная задача по устранению грунтовых вод из-под фундамента. Впервые здесь будет устроена масштабная система водополива 700 квадратных метров газона, 13 цветочных клумб, 30 деревьев и 1,5 тысячи кустарников. Восемнадцать кленов Гиннала, восемь рябин и пять елей высадят уже этой осенью по всей территории площади. Еще будет посажено 1,5 тысячи саженцев кустарников.



Одной из главной достопримечательностей и украшением обновленной площади станет первый в истории Бурятии проект сухого фонтана. Водная часть сухого фонтана находится не на поверхности - она скрыта под землей. Двадцать струй устремляются вверх прямо из нее, взлетая над мостовой.



Необходимо отметить сложность проведения монтажных работ по формированию чаши сухого фонтана на территории площади. В виду высокого уровня грунтовых и подземных вод на территории благоустройства подрядной организацией была проведена их круглосуточная откачка в течение 3 суток. Далее, благодаря опыту советских инженеров-строителей, было найдено решение по отводу грунтовых воду. Был применен металлокаркас, в отором одновременно шла откачка воды и бетонирование подушки чаши фонтана. Благодаря этому решению сама чаша была успешно построена.



В настоящее время для формирования подстилающего слоя тротуарной плитки завезено свыше тысячи тонн щебня, проводятся работы по его укладке и уплотнению.



Проектом архитектора Дмитрия Ильина предусмотрено устройство сцены, амфитеатра, установка торшерного освещения, скамеек, урн, качелей. Ранее архитектор отмечал, что когда он работал в Москве, то остался под впечатлением от парка «Зарядье», расположенного прямо у стен Кремля.



«Там современные округлые формы вписываются и подчеркивают историческое наследие. Я подумал, почему бы у нас не сделать что-то схожее? Привлекательное и современное. Развитие общественных пространств, создание новых функций территории побуждает людей больше гулять, заниматься спортом и проводить досуг на открытом воздухе. И ценить окружающие их здания и город», - отметил Ильин.



Напомним, в нынешнем году Комитет городского хозяйства Улан-Удэ через муниципальный контракт проводит благоустройство общественной территории площади Революции в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Работы ведет подрядная организация ООО "Байкалстрой-1".



Благодаря участию в национальном проекте с 2017 года за пять лет в порядок приведены 217 дворов, а также семь общественных территорий. В этом году Комитет городского хозяйства благоустраивает сразу три общественные территории во всех районах города. Это сквер Пушкина в Железнодорожном районе, Сквер бамовцев в мкр. Энергетик и старейшая, исторически первая площадь в нашем городе - площадь Революции. Также капитально ремонтируются 48 дворов.



Еженедельно на всех ремонтируемых общественных территориях проходят совещания во главе с председателем комитета городского хозяйства Сергеем Гашевым. С учетом опыта прошлых лет, работы по благоустройству планируются таким образом, чтобы заранее привести в порядок и отремонтировать все подземные коммунальные сети.



Фото: ulan-ude-info.ru

