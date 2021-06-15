Власти Улан-Удэ беспокоит южный циклон

Он может вызвать повышение уровня Уды и Селенги





В Улан-Удэ пришел южный циклон. Он может вызвать обильные осадки по руслу реки Селенга. Циклон захватит Кяхтинский район и территорию Монголии, сообщили в Управлении по чрезвычайным ситуациям администрации Улан-Удэ.

– На сегодняшний день небольшое понижение уровня воды. По состоянию на 8 утра гидропостом отмечен уровень воды на реке Селенга – 186 см от нулевой отметки. По сравнению со вчерашним днем уровень воды стал меньше на 4 см. Но сегодня зашел южный циклон, который вызовет выпадение обильных осадков по руслу реки Селенга, – сообщил начальник Управления по ЧС Валерий Вильдавский.Напомним, в Улан-Удэ с 11 июня объявлен режим повышенной готовности в связи повышением уровня рек. Специалисты ведут ежесуточный мониторинг уровня воды в реках Селенга и Уда. Параллельно идет оповещение населения о возможном подтоплении частных домов, готовятся пункты временного размещения населения на случай эвакуации.– Создана рабочая группа, которая проводит ежедневный мониторинг, объезжает жилмассив для установления возможного выхода воды за пределы берегового русла. По состоянию на сегодняшний день фактов по подтоплению жилого массива, объектов экономики, автомобильных дорог не выявлено. Есть незначительные выходы у Степной протоки, но угрозы для жилых массивов пока нет, – отметил Валерий Вильдавский.При ежедневном мониторинге уровня рек учитываются сведения Гидрометцентра, включая границы Монголии, Забайкальского края. Особое внимание уделяется уровню воды рек Чикой и Хилок.В прошлом году в это же время уровень рек было ниже – примерно около 90 см. Повышение наблюдалось в конце июля – 199 см. В 2019 году в конце июля также отмечалось повышение – 207 см.Параллельно идет активное информирование жителей частного сектора Левобережья. В эти выходные сотрудники администрации Советского района провели подворовый обход. Всего пройдено 83 улицы по первой линии прибережной части, 1240 домовладений.– Мы в, первую очередь, должны определить те домовладения, где проживают пенсионеры, маломобильные граждане, дети, одиноко живущие люди, чтобы в случае возникновения чрезвычайной ситуации у нас была информация о том, куда в первую очередь мы должны ехать по местам эвакуации. Ситуация находится под контролем, эту работу мы безусловно продолжаем, – сказал руководитель администрации Советского района города Евгений Эрдыниев.Фото: мэрия Улан-Удэ