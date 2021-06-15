В Бурятии найдено тело утонувшего в реке Рель подростка

Спасатели обнаружили его в 400 метрах ниже по течению от предполагаемого места падения в воду



В Бурятии в Северо-Байкальском районе сегодня около 16:00 по местному времени завершен поиск пропавшего на реке ребенка. Тело 14-ребенка подростка обнаружили в 400 метрах ниже по течению от предполагаемого места падения в воду, сообщили в региональном главке МЧС.



Спасатели Северо-Байкальского отряда БПСО МЧС России подняли тело с глубины около трех метров и доставили на берег.







Для организации поисковых работ на место происшествия выехали спасатели , однако первый день поиска результатов не дал. Сегодня утром поиски возобновились. К работам привлекались четыре спасателя и две единицы техники Северо-Байкальского поисково-спасательного отряда БПСО МЧС России и 20 добровольцев.



Фото: pixabay.com

В Бурятии в Северо-Байкальском районе сегодня около 16:00 по местному времени завершен поиск пропавшего на реке ребенка. Тело 14-ребенка подростка обнаружили в 400 метрах ниже по течению от предполагаемого места падения в воду, сообщили в региональном главке МЧС.Спасатели Северо-Байкальского отряда БПСО МЧС России подняли тело с глубины около трех метров и доставили на берег. Напомним , вечером 14 июня от оперативного дежурного Байкальского поисково-спасательного отряда поступило сообщение, что в районе населенного пункта Байкальское, Северобайкальского района, пропал подросток 14 лет. Известно, что юноша в компании своего друга рыбачил на берегу реки Рель. После чего мальчик упал с обрыва и его стало относить течением.Для организации поисковых работ на место происшествия выехали спасатели , однако первый день поиска результатов не дал. Сегодня утром поиски возобновились. К работам привлекались четыре спасателя и две единицы техники Северо-Байкальского поисково-спасательного отряда БПСО МЧС России и 20 добровольцев.Фото: pixabay.com