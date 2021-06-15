В Бурятии участились выходы медведей к людям

В республике действуют пять решений на отстрел 22 косолапых для регулирования их численности



В Бурятии в охотничьих угодьях ряда районов республики отмечаются выходы медведей в несвойственные для хозяина тайги места, сообщили в Бурприроднадзоре.



«Это связано с высокой численностью медведя на территории региона и его сезонной активностью, - уточнили в надзорном ведомстве. – Действительно, в последнее время мы все чаще получаем сообщения от граждан о случаях выходов медведей к населенным пунктам и животноводческим стоянкам».



Здесь рассказали о том, что в Северо-Байкальском, Баргузинском, Муйском, Прибайкальский районах такие факты фиксируются чаще всего. С начала 2021 года по всем эпизодам выхода медведя принято семь решений о регулировании их численности. Сейчас действуют пять решений на регулирование 22- х медведей.



«Работы по регулированию численности медведя проводятся специалистами Бурприроднадзора и охотничьих хозяйств», - подчеркнули в Бурприроднадзоре.



Бурприроднадзор напоминает жителям Бурятии о соблюдении следующих правил поведения:



- находясь в лесу, всегда помнить, что встреча с медведем может произойти в любое время и в любом месте, поэтому необходимо быть морально к этому готовым;

- располагаясь на отдых, внимательно осмотритесь - нет ли признаков присутствия медведя. Если у вас возникло подозрение, что здесь был медведь, немедленно покиньте это место;

- находясь с детьми в лесу, будьте всегда предельно внимательны. Дети должны быть всегда у вас на виду, не позволяйте им уходить далеко;

- размещайте лагеря на открытых, с достаточным обзором местах;

- чтобы избежать критической дистанции сближения и не столкнуться неожиданно с медведем, необходимо передвигаться в лесу шумно, свободно и громко переговариваясь, и желательно группой не менее трех человек;

- важно следить за тем, чтобы не создавались условия для их прикорма. Пищевые отходы и туши павших домашних животных должны уничтожаться, чтобы ими не воспользовались хищники;

- не оставляйте в лесу пищевые остатки, мусор;

- увидев медведя вдалеке, не приближайтесь к нему, осторожно покиньте это место, обойдите его стороной;

- ни в коем случае не бежать (это бесполезно и только дополнительно может спровоцировать медведя на преследование);

- необходимо, стараясь максимально сохранить спокойствие, оставаться на месте, громким криком призывая на помощь, или, медленно пятясь, отступать. Медведя в таком случае можно пытаться отпугивать звоном металлических предметов, громким криком, хлопками в ладоши;

- поднимите руки вверх (давая понять животному, что вы выше и сильнее его);

- не смотрите зверю в глаза, не показывайте зубы.



При обнаружении медведя, проявляющего агрессию, раненого медведя нужно немедленно предупредить других людей, находящихся в том же месте или в непосредственной близости от него и сообщить по телефонам:



- «Единая дежурно-диспетчерская служба» тел.112, 02 (102)

- Бурприроднадзор тел. 8 (3012) 44-44-97



Фото: egov-buryatia.ru/rsbpn