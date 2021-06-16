В Улан-Удэ оштрафовали организатора концерта группы Artik & Asti

На мероприятии не соблюдались антиковидные ограничения





В Улан-Удэ к административной ответственности привлечено должностное лицо ООО «Премьера Байкал», которое выступало организатором майского концерта группы Artik & Asti. За невыполнение санитарно-эпидемиологических требований, а также несоблюдение ограничительных мероприятий его оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Как сообщили в Роспотребнадзоре Бурятии, на концерте группы 27 мая в ФСК зрителями не соблюдался режим социального дистанцирования и масочный режим. На посадочных местах, расположенных в фан-зоне, отмечалась большая скученность людей, рассадка сидячих мест на момент осмотра специалистами управления осуществлялась без учета социального дистанцирования.Постановление суда еще не вступило в законную силу.Фото: pixabay.com