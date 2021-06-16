Почти 10,5 тысячи жителей Бурятии лечатся сейчас от COVID-19

Суточный прирост случаев коронавируса в республике остается очень высоким



Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 40 748. Это на 217 случаев больше, чем было во вторник, 54% (21 510) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 972 человека, за минувшие сутки умерли семь человек, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных – 150 челолек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц –9 500 человек.



В стационарах получают лечение 2 221 пациент с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 1836. В отделениях реанимации находится 133 пациентов (из них старше 65 лет – 74), на ИВЛ – 91 пациентов (из них старше 65 –49), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 68.



Амбулаторное лечение проходят 8 206 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 39 406 (+395) человек



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилированы 2 471 коек: занято – 2221, свободно – 250 койки. Занятость коечного фонда составляет 89,9%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 4 071 человека, с нарастающим итогом – от 1 051 377 человек.



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