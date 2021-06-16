В Этнографического музее народов Забайкалья поселили трех котят манула

В Бурятии их нашли на окраине села, спасенных малышей будут пристраивать в зоопарки



Специалисты Бурприроднадзора забрали животных из Мухоршибирского района и доставили в Улан-Удэ трех котят манула. Их передали на попечение сотрудникам Этнографического музея народов Забайкалья, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.







Семья, которая обнаружила необычную находку, связалась с инспектором Бурприроднадзора Денисом Крыловым и передала ему фото, видео и местонахождение котят. Вероятнее всего, взрослеть они теперь будут в одном из зоопарков России.



Манул – самая маленькая дикая кошка в России. Второе название этого животного - палласов кот. Так он назван в честь ученого-биолога Петера Палласа, который впервые открыл его и описал в своих заметках в 18 веке. Манул – исчезающий вид, поэтому он занесен в Красную книгу РФ. Внешне он похож на домашнюю кошку, но имеет более плотное и массивное (до 5 кг) тело с короткими толстыми лапами. В России встречается в Забайкальском крае, в Бурятии, в Туве и на Алтае.



Поскольку манул самый медлительный из диких котов, то кормится он исключительно пищухами и мышевидными грызунами, изредка ловит сусликов, зайцев, сурчат и птиц.Ч исленность животного в последние годы выросла. По оценкам специалистов, насчитывается до 13 тысяч манулов. В первую очередь это вызвано снижением антропогенной нагрузки - сокращением числа чабанских стоянок в Забайкалье.



фото: правительство РБ Специалисты Бурприроднадзора забрали животных из Мухоршибирского района и доставили в Улан-Удэ трех котят манула. Их передали на попечение сотрудникам Этнографического музея народов Забайкалья, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Как информировал «Номер один» , в Мухоршибирском районе местные жители обнаружили трех малышей дикого манула на окраине села Новый Заган. Неизвестно, по каким причинам их мать выбрала именно это место, но как следует из видео, размешенного в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7», котята появились на свет в куче соломы у старого заброшенного дома.Семья, которая обнаружила необычную находку, связалась с инспектором Бурприроднадзора Денисом Крыловым и передала ему фото, видео и местонахождение котят. Вероятнее всего, взрослеть они теперь будут в одном из зоопарков России.Манул – самая маленькая дикая кошка в России. Второе название этого животного - палласов кот. Так он назван в честь ученого-биолога Петера Палласа, который впервые открыл его и описал в своих заметках в 18 веке. Манул – исчезающий вид, поэтому он занесен в Красную книгу РФ. Внешне он похож на домашнюю кошку, но имеет более плотное и массивное (до 5 кг) тело с короткими толстыми лапами. В России встречается в Забайкальском крае, в Бурятии, в Туве и на Алтае.Поскольку манул самый медлительный из диких котов, то кормится он исключительно пищухами и мышевидными грызунами, изредка ловит сусликов, зайцев, сурчат и птиц.Ч исленность животного в последние годы выросла. По оценкам специалистов, насчитывается до 13 тысяч манулов. В первую очередь это вызвано снижением антропогенной нагрузки - сокращением числа чабанских стоянок в Забайкалье.фото: правительство РБ