Бурятии выделили еще более 180 млн рублей на борьбу с лесными пожарами

Лесопожарная обстановка в республике пока стабильная, но все может измениться





Бурятия получит из резервного фонда правительства России дополнительно 181,5 млн рублей на авиамониторинг и тушение лесных пожаров. Такое распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, из этой суммы 149 млн рублей поступит на тушение лесных пожаров, ещё 32,5 млн - на авиапатрулирование лесов.Всего в этом году Бурятии из федерального бюджета на охрану лесов от пожаров выделено 394 млн рублей, 117,7 млн из них – на авиамониторинг. Увеличение кратности авиационного мониторинга позволит более оперативно выявлять очаги лесных пожаров и принимать все меры к их ликвидации.На сегодня в республике сохраняется стабильная лесопожарная обстановка, за последние сутки лесных пожаров не обнаружено. Класс пожарной опасности повышается – на 17 июня в Тарабагатайском, Селенгинском и Хоринском районах ожидается 4-й, высокий класс пожарной опасности.- Несмотря на стабильную обстановку, вся группировка работает, занимается профилактикой. Мы не гонимся за протоколами, самая главная задача – это не допустить пожаров. Класс пожарной опасности повышается и ситуация может измениться ежеминутно, - отметил зампред правительства Бурятии Петр Мордовской.Фото: пресс-служба правительства Бурятии