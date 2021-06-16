В Бурятии московских туристов встретил хозяин тайги

Медведь вышел прямо на середину дороги (видео)

В ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» опубликовало видео, снятое московскими туристами в Бурятии. Как сообщал «Номер один», всего до конца сентября республику навестят 13 чартерных рейсов. Летняя чартерная программа на Байкал организована совместно Федеральным агентством по туризму, правительством Бурятии, туроператором TUI Россия и туристическими компаниями республики.На видео удивленные москвичи снимают медведя, поедающего листья посреди дороги.- Туристы, которые недавно прилетели чартерным рейсом, увидели хозяина тайги. Что-то очень много медведей в этом году, - отмечают в паблике «Весь Улан-Удэ».Кроме того, визит косолапых накануне засняли на кордоне Монахово – там медведица гуляла по окрестностям с двумя медвежатами.Отметим, в Бурятии участились выходы медведей к людям. «Это связано с высокой численностью медведя на территории региона и его сезонной активностью, - уточнили в Бурприроднадзоре. – Действительно, в последнее время мы все чаще получаем сообщения от граждан о случаях выходов медведей к населенным пунктам и животноводческим стоянкам».фото: скриншот из видео