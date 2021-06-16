Восстановление ипподрома в Улан-Удэ оценивается в 20 млн рублей

Многострадальную реконструкцию главного ипподрома Бурятии теперь планируют продолжить в 2022 году







Власти Бурятии и АО «Российские ипподромы» планируют в июле 2022 года создать совместное предприятие для окончания реконструкции ипподрома в Улан-Удэ, которая началась около 10 лет назад, но была приостановлена, сообщает



«Мы сейчас дорожную карту подготовили и повторно направили в республику 4 июня, уже доработанную с учетом замечаний Росимущества, Минфина. Она конкретно по шагам нас ведет к образованию акционерного общества в июле 2022 года. Мы надеемся, к этому времени разработаем с республикой новую разрешительную документацию и должны уже приблизиться к началу именно реконструкции ипподрома», - сказала она во время совещания в Совете Федерации.



По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Галсана Дареева, создание совместного предприятия между региональным правительством и АО «Росипподромы» позволит профинансировать реконструкцию объекта за счет средств из бюджета республики.



«В уставный капитал совместного акционерного общества со стороны «Росипподромы» будет внесен имущественный комплекс ипподрома в Улан- Удэ, а со стороны республики Бурятия будут внесены денежные средства в необходимом для завершения реконструкции объеме. В настоящее время акционерным обществом «Российские ипподромы» в адрес правительства республики Бурятия направлен предварительный результат оценки объектов ипподрома. Общая сумма - 122 миллиона рублей, по оценке «Росипподромы», - пояснил Дареев.



Он уточнил, что также необходима корректировка проектно-сметной документации на реконструкцию. Ее стоимость предварительно оценивается в 20 миллионов рублей, добавил глава министерства.



Республиканский ипподром расположен в местности Верхняя Березовка в пределах Улан-Удэ. Ее реконструкция началась более 10 лет назад, но была приостановлена. Сейчас это большая площадь, заросшая травой летом и заваленная снегом зимой, с полуразрушенными бетонными конструкциями - трибунами. В 2018 году глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что республиканские власти к началу 2019 года определят, каким способом восстановить и достроить ипподром.



В Улан-Удэ есть несколько конно-спортивных клубов, школ верховой езды. Для тренировок они вынуждены использовать самодельные площадки. Массовые соревнования проходят, как правило, на небольшом ипподроме Иволгинского дацана, где расположена резиденция главы Буддийской традиционной Сангхи России - Пандито Хамбо ламы. Конные скачки - традиционное и одно из главных спортивных мероприятий национальных праздников бурятского народа.



Фото: pixabay.com Власти Бурятии и АО «Российские ипподромы» планируют в июле 2022 года создать совместное предприятие для окончания реконструкции ипподрома в Улан-Удэ, которая началась около 10 лет назад, но была приостановлена, сообщает ТАСС . После этого должны возобновиться работы на объекте, уточнила заместитель директора Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза РФ Надежда Дурыгина.«Мы сейчас дорожную карту подготовили и повторно направили в республику 4 июня, уже доработанную с учетом замечаний Росимущества, Минфина. Она конкретно по шагам нас ведет к образованию акционерного общества в июле 2022 года. Мы надеемся, к этому времени разработаем с республикой новую разрешительную документацию и должны уже приблизиться к началу именно реконструкции ипподрома», - сказала она во время совещания в Совете Федерации.По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Галсана Дареева, создание совместного предприятия между региональным правительством и АО «Росипподромы» позволит профинансировать реконструкцию объекта за счет средств из бюджета республики.«В уставный капитал совместного акционерного общества со стороны «Росипподромы» будет внесен имущественный комплекс ипподрома в Улан- Удэ, а со стороны республики Бурятия будут внесены денежные средства в необходимом для завершения реконструкции объеме. В настоящее время акционерным обществом «Российские ипподромы» в адрес правительства республики Бурятия направлен предварительный результат оценки объектов ипподрома. Общая сумма - 122 миллиона рублей, по оценке «Росипподромы», - пояснил Дареев.Он уточнил, что также необходима корректировка проектно-сметной документации на реконструкцию. Ее стоимость предварительно оценивается в 20 миллионов рублей, добавил глава министерства.Республиканский ипподром расположен в местности Верхняя Березовка в пределах Улан-Удэ. Ее реконструкция началась более 10 лет назад, но была приостановлена. Сейчас это большая площадь, заросшая травой летом и заваленная снегом зимой, с полуразрушенными бетонными конструкциями - трибунами. В 2018 году глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что республиканские власти к началу 2019 года определят, каким способом восстановить и достроить ипподром.В Улан-Удэ есть несколько конно-спортивных клубов, школ верховой езды. Для тренировок они вынуждены использовать самодельные площадки. Массовые соревнования проходят, как правило, на небольшом ипподроме Иволгинского дацана, где расположена резиденция главы Буддийской традиционной Сангхи России - Пандито Хамбо ламы. Конные скачки - традиционное и одно из главных спортивных мероприятий национальных праздников бурятского народа.Фото: pixabay.com