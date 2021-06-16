В Бурятии в объектив фотоловушки угодила косуля с необычными рогами

Один рог животного как будто сложен из двух других рогов (видео)

В национальном парке «Тункинский» фотоловушка засняла самца косули с аномальными рогами. При плановом просмотре видеозаписей, заснятых видеоловушками, начальник отдела охраны животного мира Алексей Бардашов заметил, что правый рог у косули существенно отличается от обычных.Фотоловушка находится на территории Туранского инспекторского участка. Ежегодно государственные инспектора устраивают солонцы для животных – это специальное сооружение в виде кормушки для подкормки животных солью. На видео видно, как самец косули, взрослая особь 5-6 лет, с удовольствием лакомится солью и демонстрирует себя во всей красе.- При просмотре записей с фотоловушек, мною замечена эта отличительная особенность - правый рог у косули увеличен и состоит как бы из двух полноценных рогов. Данная аномалия никак не влияет на качество жизни косули и могла проявится в последствие травмы в период роста и созревания рогов, - прокомментировал Бардашов.фото: национальный парк "Тункинский"