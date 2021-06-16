В Бурятии железнодорожники ответили за сход вагонов

Они выгрузили в колею бутовый камень, на который наехал поезд







Бурятская транспортная прокуратура провела проверку по факту схода с рельсов подвижного состава на перегоне Харанхой – Наушки Восточно-Сибирской железной дороги, сообщили в надзорном органе.



Установлено, что весной 2021 года работники РЖД не обеспечили безопасность выгрузки бутового камня. Из-за этого железнодорожный состав наехал на лежащий в колее пути камень. В результате происшествия задержан пассажирский поезд № 361 «Наушки-Иркутск» более чем на два часа.



По результатам проверки транспортным прокурором руководству Гусиноозерской дистанции пути внесено представление, которое рассмотрено. Два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, в коллективе предприятия проведена профилактическая работа по обеспечению безопасности движения.



Кроме того, по постановлению прокурора Сибирским управлением государственного железнодорожного надзора непосредственный руководитель работ, виновный в происшествии, привлечен к административной ответственности по части 6 статьи 11.1 КоАП РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Виновник оштрафован.



Фото: company.rzd.ru



