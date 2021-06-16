В Бурятии расторгли контракт с дорожным подрядчиком

Компания выиграла конкурс на ремонт автотрассы, но к работе так и не приступила







В Бурятии «Бурятрегионавтодор» расторгнул контракт с подрядной организацией ООО «Строй НЭС - АБ». Компания выиграла конкурс на ремонт участка с 0 по 30 км региональной дороги «Гусиноозерск-Петропавловка-Закаменск». Однако к работам до сих пор не приступала, сообщили в минтрансе республики.



Работы на этом участке региональной дороги были запланированы с 2021 по 2023 годы. По графику на этот год компания «Строй НЭС - АБ» к ремонту должна была приступить в середине апреля, но до сих пор работы не начинались, техники на объекте нет. Все это время с подрядчиком шли переговоры, в ходе которых представители компании заверяли, что вот-вот приступят к ремонту. Между тем, техника на объекте так и не появилась.



Заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников посетил этот объект в начале июня и отметил неисполнение обязательств подрядчиком.



«На протяжении месяца мы контролировали ситуацию, разговаривали с подрядной организацией, представители которой в свою очередь заверяли нас, что к работам приступили. Однако сегодня мы увидели то, что увидели. Такие «нерадивые» подрядные организации, не исполняя обязательства по контракту, ухудшают и без того неудовлетворительное состояние дорог, поэтому у нас нет времени уговаривать. Будем принимать решение о расторжении контракта», - пояснил Евгений Луковников.



В связи со сложившейся ситуацией «Бурятрегионавтодор» 9 июня в одностороннем порядке расторг контракт с ООО «Строй НЭС - АБ». Возмещение убытков возлагается на подрядчика.

Фото: egov-buryatia.ru/mintrans

