В Улан-Удэ ремонтируют дорогу на Байкал

Ремонт одной из самых длинных трасс планируют завершить к 1 октября 2020 года

На Верхней Березовке идет ремонт одного из самых длинных участков протяженностью 5,6 километров.

Как сообщают в администрации города, на дороге от рынка «Тумэр Морин» до отворота на Центр Восточной медицины полностью выполнен ремонт водопропускных труб. Сейчас строители подрядной организации ООО «Доринвест» устраивают парковочную площадку для дацана на Верхней Березовке и магазинов напротив него, также идет установка дорожных бордюров и тротуаров.

– Уже выполнено почти в полном объеме устройство тротуаров, сейчас будет вестись подготовка основания к укладке асфальтобетонного покрытия, – рассказал прораб подрядной организации ООО «Доринвест» Александр Бальжинимаев.

Подрядчик усилит дорожную «одежду», заасфальтировав дорогу двухслойным покрытием с использованием щебёночно-мастичного асфальтобетона. Кроме этого, строители обустроят новые автобусные остановки.

– Здесь предусмотрен выравнивающий слой в местах, где дорога неровная и два слоя асфальтирования. Во втором слое будет применяться асфальт типа ЩМА, так называемый самозалечивающийся асфальт, который себя очень хорошо проявил. Первая дорога, которая у нас была построена с его использованием, это улица Бабушкина – от улицы Орловской до 100-х кварталов. На сегодняшний день она стоит, очень хорошо себя показывает, нет трещин, ям. Здесь по такой же технологии будет, – сообщил директор МУ «Улан-Удэстройзаказчик» Максим Большаков.

Ремонт, по словам местных жителей, нужен был давно. Они отмечают, что загруженность дороги высокая, здесь интенсивное транспортное движение, так как дорога ведет из города на озеро Байкал. Кроме этого, горожане активно ездят на отдых за город, в этнографический музей и т. д.

– Хотелось бы, чтобы дорога была красивая, ровная, и чтобы автобусные остановки были красивее видом – может быть с бурятским колоритом. Вот это мое пожелание. Я тут живу и вижу, мне небезразлично в каком виде люди видят наш город. Особенно летом вереница машин с туристами едет на Байкал, – сказала местная жительница Людмила Цыренова.

Всего на ремонт участка выделено 139 млн рублей. Срок сдачи объекта до 1 октября. В 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» с учетом экономии на торгах в городе отремонтируют 29 участков дорог протяженностью 33 км.



Фото: администрация города