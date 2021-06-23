Вячеслав Дамдинцурунов номинирован на премию Европейской конфедерации бокса

Министр спорта Бурятии претендует на награду за лучшую организацию соревнований 2019 года



Вручение наград Европейской конфедерации бокса за 2019 год должно было состояться в прошлом году, однако его перенесли из-за пандемии коронавируса. В этом году церемонию все же решили провести – она состоится завтра, 24 июня и будет транслироваться в YouTube.



Министр спорта и молодежной политики Вячеслав Дамдинцурунов претендует на награду конфедерации в номинации «Лучший организатор соревнований 2019 года» за проведение чемпионата мира по боксу среди женщин в Улан-Удэ.



Напомним, чемпионат проходил с 3 по 13 октября в столице Бурятии. В истории республики это был первый чемпионат мира по олимпийскому виду спорта. Состязание собрало свыше 400 участников из 57 стран.



В конце прошлого года стало известно, что чемпионат мира по боксу среди женщин в Улан-Удэ взял Гран-при IX национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards-2020. Кроме того, организацию спортивного события высоко оценили и участники соревнований, и международное спортивное сообщество в целом.



Фото: egov-buryatia.ru

