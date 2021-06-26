26.06.2021
Спортсмен из Бурятии взял серебро на Чемпионате России

Спортсмен из Бурятии взял серебро на Чемпионате России

Николай Вербицкий стал вторым в финальном забеге по легкой атлетике

В финальном забеге Чемпионата России по легкой атлетике на дистанции 800 м спортсмен Центра спортивной подготовки Министерства спорта и молодежной политики Республики Бурятия Николай Вербицкий стал вторым с результатом 1.47.18.

Соревнование проходит в эти дни в Чебоксарах. Турнир является заключительным этапом отбора на Олимпиаду.

 -Николай практически повторил результат предварительного забега - 1.47.17. Второе место дает право остаться в сборной команде России по легкой атлетике на следующий год, - поделился главный тренер ЦСП по легкой атлетике Павел Яковлев.

Фото Министерство спорта и молодежной политики РБ

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