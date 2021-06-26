Спортсмен из Бурятии взял серебро на Чемпионате России

Николай Вербицкий стал вторым в финальном забеге по легкой атлетике



В финальном забеге Чемпионата России по легкой атлетике на дистанции 800 м спортсмен Центра спортивной подготовки Министерства спорта и молодежной политики Республики Бурятия Николай Вербицкий стал вторым с результатом 1.47.18.



Соревнование проходит в эти дни в Чебоксарах. Турнир является заключительным этапом отбора на Олимпиаду.



-Николай практически повторил результат предварительного забега - 1.47.17. Второе место дает право остаться в сборной команде России по легкой атлетике на следующий год, - поделился главный тренер ЦСП по легкой атлетике Павел Яковлев.



Фото Министерство спорта и молодежной политики РБ



