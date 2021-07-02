Три спортсменки из Бурятии поедут на Олимпиаду

Стальвира Оршуш получила место в олимпийской сборной по женской борьбе



Федерация спортивной борьбы России опубликовала имена спортсменок, которые выступят в Токио. В состав олимпийской команды вошла борица из Бурятии Стальвира Оршуш.



Стальвира - заслуженный мастер спорта, ей 28 лет, родилась в Улан-Удэ. В списке ее достижений - три золота чемпионата Европы и три титула чемпионки России. На Олимпиаде в Токио она выступит в соревнованиях по женской борьбе в весовой категории до 50 кг.



Также на место в сборной претендовали Вероника Чумикова и Ирина Ологонова. Но в весе до 57 кг в Японию поедет Валерия Коблова - призер Олимпийских игр (2016), призер чемпионатов мира (2014, 2013), чемпионка Европы (2014).



Ранее путевки на Олимпиаду оформили вице-чемпионка мира по боксу Людмила Воронцова и лучница Светлана Гомбоева.



Больше спортсменов из Бурятии пробивалось на Олимпийские Игры лишь в 2008 году. В Пекине выступали лучники Бальжинима Цыремпилов, Мирослава Дагаева, Наталья Эрдынеева и борец Базар Базаргуруев под флагом Киргизии.



Напомним, в истории Бурятии лишь пять человек выигрывали медали на летних Играх. Это боксеры Владимир Сафронов, Великтон Баранников, борица Любовь Волосова и лучница Инна Степанова. Базар Базаргуруев получил бронзовую медаль Олимпиады-2008 по решению Международного Олимпийского комитета в 2017 году.



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