Бурятские олимпийцы рассказали о своих первых тренерах и победах

Три девушки будут представлять Бурятию на Олимпиаде в Токио



Именно участники Игр считаются самыми успешными спортсменами в нашей республике. Их успех по праву должны разделить тренеры – те, кто привел их на вершину, и особенно первые наставники, кто дал путевку в жизнь олимпийцам. «Номер один» знакомит с первыми тренерами Стальвиры Оршуш, Людмилы Воронцовой и Светланы Гомбоевой.



«Собирали деньги всем районом»



Людмила Воронцова родилась в селе Петропавловка Джидинского района в 1999 году. Детство было вполне обычным, как и у всех деревенских ребят: дворовые игры в футбол, беготня на улице. Со спортом она связана давно, хоть поначалу и не с боксом.



- Занималась легкой атлетикой, спортивным ориентированием - много чем. В единоборства пришла ради самообороны. Поскольку в деревне были только секции борьбы и бокса, почему-то сразу выбрала бокс и с горящими глазами ходила на тренировки. Так и затянуло, - вспоминает девушка.



Когда Людмила пришла в бокс, ей было 13 лет.



Тренировки давались легко, потому что была заинтересованность, искра в глазах. Мама сначала думала, что позанимаюсь, как обычно, и брошу, не отнеслась к моему увлечению серьезно, - рассказывает боксана.



Там ее встретил Жаргал Тасарунов. Именно он ставил ей удар, учил терпеть боль и добиваться побед. Первый тренер вице-чемпионки мира и сегодня работает в родной ДЮСШ. Здесь на самом видном месте красуется портрет Людмилы Воронцовой, ведь после ее успехов в секцию косяком пошли девочки. Жаргал поправляет, наставляет и мечтает вырастить еще одну спортсменку такого же уровня, как Людмила.



- Мы выиграли тогда первенство СФО, и нужно было ехать на первенство страны. Людмиле исполнилось тогда 13. Помню, как всем районом собирали на Россию – помогли все, кто мог. Это и их заслуга, что Людмила сегодня едет на Олимпиаду, - говорит тренер.



Сегодня наряду с Жаргалом Цоктоевичем ее главным болельщиком является мама.



- Она ночами не спит, смотрит. Раньше ее это не интересовало, но сейчас втянулась, даже ездила со мной на чемпионат мира среди юниоров. Младшая сестра, ей пять лет, тоже за меня всегда болеет и хочет сама боксом заниматься, но ей еще рано, - говорит спортсменка.



На соревнования приходилось тащить силой



На большую арену Стальвиру Оршуш, трехкратную чемпионку Европы, выводят Евгений Павлов и Максим Молонов. Оба – известные тренеры, а Максим Максимович и вовсе работал в сборной России и США. Но начинала путь в борьбу Стальвира у Виктории Кожевниковой, заслуженного тренера Бурятии по вольной борьбе. В секцию Оршуш пришла в 13 лет в дом спорта БГУ.



- Она училась в шестом классе. Я сразу обратила на нее внимание, увидела в ней особый талант, - рассказывает тренер. – Честно признаться, Стальвира была беспокойным ребенком - ей постоянно хотелось гулять. А потому на соревнования мне ее приходилось буквально силой тащить. Она даже убегала от меня, а я искала ее по улицам.



Вот так прошли первые четыре года Стальвиры в спорте под опекой Виктории Кожевниковой. После девятого класса молодой тренер увезла перспективную борицу в Ангарск, в школу олимпийского резерва к Наталье Ивановой и Валерию Зайцеву. Отсюда вышли Любовь Волосова, Алена Карташова, Наталья Воробьева и Екатерина Букина.



- В Улан-Удэ ребенок просто пропадал. Были такие моменты, когда мне казалось, что она вообще пойдет не той дорожкой, - признается тренер. – Поэтому я оставила ее в Ангарске. Стальвира с трудом привыкла к дисциплине и постоянно просилась обратно домой.



Однако результат не заставил себя долго ждать. Уже через полтора года Стальвира Оршуш становится чемпионкой России по вольной борьбе.



Сегодня Виктория Кожевникова преподает в БГУ и работает тренером по дзюдо.



Секрет один - терпение и труд



Светлана Доржиева ворвалась в сборную России по стрельбе из лука в прошлом году. Этот сезон стал самым успешным для 23-летней спортсменки. Этап Кубка мира, чемпионат России и место в олимпийской сборной. Ничего этого не было бы без первого тренера Ольги Галушко. В родной Усть-Орде Света долго стреляла из классического лука без особого интереса, но Ольга Галушко все же смогла подобрать заветный ключик к будущей чемпионке. И вот в 2011 году Светлана попробовала себя в стрельбе из блочного лука.

- Быстро стала получать хороший результат, и появился интерес, - рассказывает девушка.



В 2012 году Светлана выполнила норматив мастера спорта России в стрельбе из блочного лука. А на следующий год отправилась на Спартакиаду учащихся России по классическому луку. Тогда ей не удалось занять призовое место. Однако в 2015 году она исправилась и одержала победу на этих же соревнованиях.



- Потом опять на «блоке» стрелять не захотела, осталась в классическом луке, - вспоминает спортсменка.



Именно тогда Света переехала в Иркутск и рассталась с первым тренером. Ольга Галушко все так же трудится в Усть-Ордынской спортивной школе.



- Света всегда была трудолюбивой. Если что задумает, то идет до конца, - говорит с гордостью Ольга Михайловна.



Она работает тренером уже 33 года: за плечами медали советского общества «Буревестник» и Кубка РСФСР. Среди ее учеников «международник» Алексей Николаев, который сейчас трудится в сборной России. Он был победителем первенства мира среди юношей и обладателем Кубка Европы среди молодежи.



- Слежу за выступлениями Светы. Постоянно созваниваемся. Когда узнала про Олимпиаду, долго не могла уснуть, - рассказывает первый тренер.



Разделить успехи Светланы должен и Константин Эрдыниев, который взял спортсменку после школы. Переломный момент в жизни Светланы настал, когда в 20 лет девушка перешла из молодежной во взрослую сборную.



- Я почему-то была уверена, что окончу универ и брошу спорт, пойду работать по специальности. На момент перехода во взрослую сборную у меня не было веры, что смогу конкурировать. Константин Дашиевич реанимировал меня, - отмечает Света.

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