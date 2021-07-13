Баскетбольный клуб «ЛАРА» - сильнейший в Сибири!

За месяц команда завоевала три титула





Этот год после пандемии выдался довольно непростым для мужской баскетбольной сборной республики. Наши парни в очередной раз принимали участие в играх не только в Бурятии, где они заведомо фавориты, но и в Иркутской области, которая никак не могла покориться вот уже четвертый год. Да, была бронза в 2018 году, но этот результат явно не устраивал весьма амбициозных парней из «ЛАРЫ».

В четвертом периоде бурятские баскетболисты сумели вырваться вперёд и понимали, что заветную победу они уже не отпустят. Историческая победа «ЛАРЫ» и достойное звание Чемпионов Сибири в кармане! Самым ценным игроком турнира признан Артемий Форналев, а лучшим атакующим защитником Константин Загибалов.





Впереди главный этап Чемпионата России – суперфинал МЛБЛ, который пройдет в Севастополе в начале сентября. Там встретятся все чемпионы округов: Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга и, конечно же, Бурятии.





Константин Загибалов для «Номер один»

Своего рода испытания начались уже в первом туре Чемпионата Иркутска. Выбыл из строя один из основных центровых - Дмитрий Шушаков (травма колена), как позже выяснилось, минимум на год. Так же старая травма у Дениса Лицеуса помешала продолжить выступать на хорошем уровне.Благо, усиление в лице Артемия Форналева внесла позитив в такое трудное начало сезона, ведь брать кого-то ещё просто не было вариантов. Молодежь нашей республики, как бы это не было грустно, ещё совсем молода и не опытна, чтобы выступать на таком высоком уровне. А из тех, кто постарше, по факту, и выбирать было не из кого.В заявке были ещё два «козыря», но они должны были прилететь позднее из Санкт-Петербурга и Москвы: наш земляк Владимир Чириков и уроженец города Братска, воспитанник Андрея Оканина Константин Бакаенко.В Улан-Удэ «ЛАРА» успешно прошла очередной регулярный сезон без поражений. Все понимали, что главный турнир – это иркутский чемпионат.В борьбе за «плей-офф» возникли небольшие проблемы: для попадания в первую четверку в последнем туре необходимо было обыграть лидеров чемпионата – команду «Сбербанк». К этому моменту, в состав «ЛАРЫ» вошел Владимир Чириков – наш земляк и представитель молодежной команды «Зенит-М». Это и стало фактором успеха в матче с лидерами чемпионата. Владимир стремительно и успешно вошел в игру и «ЛАРА» вышла в плей-офф с четвертого места, где ей предстояло встретиться в полуфинале все с тем же «Сбербанком».На Финале Четырех чемпионата Иркутской области вошел в команду Костя Бакаенко – с этого момента наши ребята находились довольно в оптимальном составе. Преимуществом наших спортсменов и сюрпризом для иркутян стало появление «шестого игрока» – наших болельщиков, приезд которых организовал президент команды Андрей Ларионов. Целый автобус, порядка сорока человек, приехали пошуметь за «ЛАРУ». И они остались в полном восторге: на поле творилось настоящее безумие, когда Иван Назаров забил трёхочковый на последней секунде матча и вывел команду из Улан-Удэ в финал чемпионата Иркутской области!В финальном матче «ЛАРА» уверенно переиграли «Премьер-Энерго» и, впервые в истории, команда из другого региона забирала титул чемпионов Иркутской области.Дальше перед командой из Улан-Удэ встала новая задача – главный турнир Сибирского федерального округа – МЛБЛ-Сибирь (Межрегиональная любительская баскетбольная лига), который проходил в Новосибирске. Формулировка «любительская» здесь уже отходит на второй план, так как туда съехались уже далеко не любители, а бывшие профессионалы, действующие игроки молодежных команд клубов суперлиги и Ассоциации студенческого баскетбола, а так же участники Чемпионата России 3*3 – к слову, с недавнего времени являющегося олимпийским видом спорта.Была задача – постараться попасть в первую четверку, а там, как говорится, как карта ляжет.В первом матче группового этапа были разгромлены чемпионы Омской области – команда «DaBasket». После них прошла очень не простая встреча с командой из Междуреченска «Распадская», которая так же закончилась победой «ЛАРЫ».Четвертьфинал против «Джентльменов» из Барнаула выдался напряжённым лишь в первой половине матча. После большого перерыва наши парни камня на камне не оставили от своих соперников. Уверенные (+40) и вот «ЛАРА» в финале четырёх МЛБЛ-Сибирь.Ребята понимали, что отступать уже некуда, а шансы были весьма неплохие. По ходу матча, уступая (15-20) очков, «ЛАРА» сумела сломить игру в свою пользу и уверенно дожать новосибирский «МБК» (73:91). И вот, вопреки всем ожиданиям, «ЛАРА» в финале Сибирского федерального округа.Играть пять дней подряд – это всегда тяжело. Понятно, что играют все в равных условиях. Говорить о какой-то мотивации в финальном матче - это глупо, но все же начало выдалось очень ужасным для наших баскетболистов. Чемпионы Новосибирска - команда «Форвард» - уверенно захватила лидерство и не хотела уступать, ведя в счёте после первой половины - 40:23.Силы уже были на исходе, но каждый понимал, что шанс есть, и по крупинке, по подбору, в напряжённой борьбе на каждом участке паркета, «ЛАРА» принялись выцарапывать каждое очко, не смотря на табло, в то время как противники явно поплыли, и даже тайм-ауты не помогали «Форварду».По итогу наша сборная завоевала три титула за месяц: Бурятия, Иркутск и Сибирь. Игра, достойная уважения!Спасибо игрокам команды и нашим преданным болельщикам! Отдельная благодарность - президенту талантливой команды Андрею Анатольевичу Ларионову и капитану Андрею Рогачеву.Фото: Новосибирская баскетбольная ассоциация