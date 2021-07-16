В столице Бурятии встретили 80-летнюю велопутешественницу из Твери

В честь своего юбилея Юлия Михайлюк решилась на 25-ый велопробег

Вчера, 15 июля, Юлия Ивановна прибыла в столицу Бурятии. Тверичанке Юлии Ивановне Михайлюк исполнилось 80 лет 10 апреля. Спустя 10 дней после своего юбилейного дня рождения, отважная велопутешественница отправилась в свое одиночное путешествие по стране длиной более десяти тысяч километров – из Твери в Магадан. Как рассказали в пресс-службе администрации города, это 25-й, юбилейный велопробег Юлии Ивановны. В Улан-Удэ гостью радушно встретили в Спортивной школе олимпийского резерва №9.- Юлия Ивановна в прошлом учитель физкультуры, много лет работала в школе. Сегодня она держит путь до села Десятниково Тарбагатайского района. Домой планирует вернуться лишь поздней осенью. Свою юбилейную велопоездку Юлия Ивановна посвятила дружбе народов, - рассказал директор СШОР №9 Юрий Васильев.На велосипед Юлия Ивановна впервые села перед выходом на пенсию. Объехала на нем страну с запада на восток и половину Европы. Внесена в Книгу рекордов России как самая возрастная велопутешественница. С собой только самые необходимые вещи: запасные части к велосипеду и продукты питания. Рацион питания старается не менять. Едет в дороге только в светлое время суток и только по федеральной трассе. В Десятниково у Юлии Ивановны есть друзья, где она и остановится на ночлег. И обязательный пункт - перед поездкой поставила прививку от коронавируса.- За моими плечами – тысячи километров и сотни городов. Путешествие - это всегда свобода, другое видение мира и себя. Это возможность испытать новые ощущения, насладиться красотами дикой природы, - делится пенсионерка.фото: администрация города