17.07.2021
Сборная Бурятии по футболу - в финале Сибири

Сборная Бурятии по футболу - в финале Сибири

Молодые спортсмены клуба не потерпели ни одного поражения

С 11 по 16 июля в Чите проходил Зональный этап первенства Сибирского и Дальневосточного федеральных округов среди юношей 2005 года рождения.
В соревнованиях сезона 2021/2022 наша команда ФК «Бурятия» завоевала путевку на Финал Сибири. Команда тренируется под руководством Сергея Сергеевича Белькова.

Футбольный клуб «Бурятия» не потерпел ни одного поражения, показывая зрелищный футбол.
ФК Бурятия-ФК Байкал-2   1:1  (гол:Широнов)

ФК Байкал-ФК Бурятия     0:1
(гол:Комаров)

ФК Бурятия-ФК Чита    1:1
(гол:Старцуев)

СШОР Минусинск-ФК Бурятия   1:2
(Голы:Пустовой, Комаров)

Первенство проходит в рамках Всероссийских соревнований среди спортивных школ по футболу. Желаем спортсменам новых побед!

Фото: Министерство спорта и молодёжной политики Бурятии



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