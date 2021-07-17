Сборная Бурятии по футболу - в финале Сибири

Молодые спортсмены клуба не потерпели ни одного поражения



С 11 по 16 июля в Чите проходил Зональный этап первенства Сибирского и Дальневосточного федеральных округов среди юношей 2005 года рождения.

В соревнованиях сезона 2021/2022 наша команда ФК «Бурятия» завоевала путевку на Финал Сибири. Команда тренируется под руководством Сергея Сергеевича Белькова.

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Футбольный клуб «Бурятия» не потерпел ни одного поражения, показывая зрелищный футбол.

ФК Бурятия-ФК Байкал-2 1:1 (гол:Широнов)

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ФК Байкал-ФК Бурятия 0:1

(гол:Комаров)

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ФК Бурятия-ФК Чита 1:1

(гол:Старцуев)

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СШОР Минусинск-ФК Бурятия 1:2

(Голы:Пустовой, Комаров)

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Первенство проходит в рамках Всероссийских соревнований среди спортивных школ по футболу. Желаем спортсменам новых побед!



Фото: Министерство спорта и молодёжной политики Бурятии





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