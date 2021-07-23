На Олимпиаде стартовала лучница из Бурятии

Светлана Гомбоева стреляет в квалификации



Сегодня 23 июля состоится церемония открытия XXXII летней Олимпиады. Утром в Токио начались соревнования у лучников. В квалификации выступает и спортсменка из Бурятии Светлана Гомбоева.



- Положение после 36 из 72 стрел: Ксения Перова – восьмая с результатом 331, Елена Осипова – 16-ая с результатом 327, Светлана Гомбоева – 47-я с результатом 314, - ведет репортаж сайт Олимпийского комитета России.



Светлане - 23 года, родилась 8 июня 1998 года в поселке Усть-Ордынский. Живет и тренируется в Улан-Удэ. Первый тренер - Ольга Галушко. Сейчас ее тренируют Константин Эрдыниев и Гэрэлма Эрдыниева, которые подготовили уже пятого олимпийца.



На Олимпиаде-2016 серебряную медаль Бурятии принесла лучница Инна Степанова. Напомним, в Токио также выступят борица Стальвира Оршуш и боксана Людмила Воронцова.



Фото world.archery.com



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