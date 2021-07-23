Лучница из Бурятии потеряла сознание на Олимпиаде

Светлану Гомбоеву увезли врачи





Завершились квалификационные соревнования в личном зачете у женщин в стрельбе из лука в Токио. В их ходе лучнице из Бурятии Светлане Гомбоевой стало плохо, она заняла 45 место.









UPD. Ксения Перова поделилась с нами информацией о состоянии Светланы Гомбоевой

- Светлана Гомбоева возвращалась от щита после окончания квалификационного раунда, потеряла сознание и упала. Первыми к Светлане подошли врачи из других команд – Италии, Великобритании, США. Ей оказали первую помощь, после чего местные медики ее увезли. Надеемся, что все будет хорошо. Получается, что не выдержала – целый день на жаре. Такое в первый раз на моей памяти. Во Владивостоке, где мы тренировались до этого, погода была схожая. Но здесь сказалась духота, - рассказал Станислав Попов, тренер нашей команды по стрельбе из лука.Подруга по сборной Ксения Перова первыми прибежали к Светлане.- Мы с Еленой как раз отходили от щитов, обсуждали наш результат. Повернулись – смотрим, что кто-то лежит. Поняли, что это Света, побежали быстрее к ней. Скорее всего это солнечный удар. Здесь очень жарко, асфальт прямо печет. Волнение, конечно, тоже присутствует, но все-таки главная причина – погода. Ее увезли доктора. Сейчас соберем ее вещи, лук, и пойдем искать Свету.«Со Светой уже всё нормально. Врачи ее осмотрели, дали попить воды. Сказали, что это был обычный солнечный удар, ей нужно прийти домой и поспать. Её уже отпустили, сейчас мы все вместе возвращаемся в Олимпийскую деревню. Света с нами, чувствует себя хорошо. Так что к командным соревнованиям она будет в строю»Фото и видео: Олимпийский комитет России