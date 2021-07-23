Глава Бурятии призвал поддержать наших спортсменок на Олимпиаде

«Мы верим в успех наших землячек», написал Алексей Цыденов





Глава Бурятии Алексей Цыденов опубликовал пост в соцсетях с призывом поддержать спортсменок из республики, которые будут выступать на стартовавшей сегодня Олимпиаде в Токио. Напомним, Бурятию представляют три спортсменки: Людмила Воронцова (бокс), Стальвира Оршуш (вольная борьба) и Светлана Гомбоева (стрельба из лука).

«Впереди спортсменов ждут две недели напряженной борьбы. Мы верим в успех наших землячек и поддерживаем всем сердцем! Болеем за наших всей страной и республикой, желаем побед и заветных медалей в копилку сборной! Урагшаа!», - написал Алексей Цыденов.









Фото: скриншот видео