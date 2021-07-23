Вячеслав Дамцинцурунов поддержал лучницу из Бурятии после происшествия на Олимпиаде

Светлана Гомбоева потеряла сознание во время соревнований в Токио



Вячеслав Дамдинцурунов написал теплые слова поддержки в адрес Светланы Гомбоевой в социальных сетях. Лучница из Бурятии, член сборной страны на Олимпиаде в Токио, сегодня получила тепловой удар во время соревнований и потеряла сознание.



Светлана Гомбоева потеряла сознание во время квалификационных соревнований утром по токийскому времени.



Руководитель команды олимпийской сборной России Андрей Конокотин сообщил, что лучница Светлана Гомбоева в дальнейшем будет выступать на Олимпийских играх в Токио в сопровождении врача.



«Погодные условия действительно непростые, 33 градуса в тени. У Светланы случился тепловой удар. Ей была оказана первая помощь, после чего она приехала в олимпийскую деревню и поступила под наблюдение наших врачей. Они с ней уже поработали, голова немного еще побаливает, в первую очередь сейчас необходим отдых и сон. Сегодня она весь день будет под наблюдением медиков, на следующие соревнования с ней обязательно поедет кто-то из наших врачей. По предварительным оценкам должна продолжить выступать, пока противопоказаний нет», – рассказал Конокотин.



Позднее Светлана Гомбоева рассказала о своем состоянии в Инстаграм. «Всем привет! На время Олимпийских игр я перестала вести свою страничку. Но ситуация сложилась так, что многие сейчас за меня переживают. Чувствую себя нормально, сильно болит голова. Стрелять я могу! И буду!» – написала Гомбоева.



Вячеслав Дамдинцурунов поддержал бурятскую лучницу также и в



- Дорогие друзья! На олимпийских соревнованиях в Токио наша землячка, лучница Светлана Гомбоева получила тепловой удар и потеряла сознание. На Олимпиаду всегда едут самые лучшие спортсмены, которые годами тренируются, готовятся к этим соревнованиям. Это огромная физическая и эмоциональная нагрузка! Вызывает восхищение профессиональная и спортивная выдержка Светланы. Давайте вместе поддержим нашу землячку! Пожелаем ей здоровья и успешных выступлений. И, как сейчас принято в соцсетях, отправим ей много лайков.



Несмотря, на сегодняшний обморок на олимпийском стрельбище, Светлана Гомбоева продолжит выступления в Токио в личном, и в командном зачетах.



Фото: «Номер один»



Вячеслав Дамдинцурунов написал теплые слова поддержки в адрес Светланы Гомбоевой в социальных сетях. Лучница из Бурятии, член сборной страны на Олимпиаде в Токио, сегодня получила тепловой удар во время соревнований и потеряла сознание.Светлана Гомбоева потеряла сознание во время квалификационных соревнований утром по токийскому времени.Руководитель команды олимпийской сборной России Андрей Конокотин сообщил, что лучница Светлана Гомбоева в дальнейшем будет выступать на Олимпийских играх в Токио в сопровождении врача.«Погодные условия действительно непростые, 33 градуса в тени. У Светланы случился тепловой удар. Ей была оказана первая помощь, после чего она приехала в олимпийскую деревню и поступила под наблюдение наших врачей. Они с ней уже поработали, голова немного еще побаливает, в первую очередь сейчас необходим отдых и сон. Сегодня она весь день будет под наблюдением медиков, на следующие соревнования с ней обязательно поедет кто-то из наших врачей. По предварительным оценкам должна продолжить выступать, пока противопоказаний нет», – рассказал Конокотин.Позднее Светлана Гомбоева рассказала о своем состоянии в Инстаграм. «Всем привет! На время Олимпийских игр я перестала вести свою страничку. Но ситуация сложилась так, что многие сейчас за меня переживают. Чувствую себя нормально, сильно болит голова. Стрелять я могу! И буду!» – написала Гомбоева.Вячеслав Дамдинцурунов поддержал бурятскую лучницу также и в Инстаграм - Дорогие друзья! На олимпийских соревнованиях в Токио наша землячка, лучница Светлана Гомбоева получила тепловой удар и потеряла сознание. На Олимпиаду всегда едут самые лучшие спортсмены, которые годами тренируются, готовятся к этим соревнованиям. Это огромная физическая и эмоциональная нагрузка! Вызывает восхищение профессиональная и спортивная выдержка Светланы. Давайте вместе поддержим нашу землячку! Пожелаем ей здоровья и успешных выступлений. И, как сейчас принято в соцсетях, отправим ей много лайков.Несмотря, на сегодняшний обморок на олимпийском стрельбище, Светлана Гомбоева продолжит выступления в Токио в личном, и в командном зачетах.Фото: «Номер один»

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