Депутаты Хурала Бурятии поздравили Светлану Гомбоеву с «серебром»

Спортсменке пожелали успешного выступления в личном первенстве



Глава республиканского парламента Владимир Павлов и депутаты поздравили лучницу Светлану Гомбоеву, ее тренеров и родителей с серебряной медалью Олимпийских игр.

«Российскую команду по стрельбе из лука представляли Елена Осипова, Ксения Перова и Светлана Гомбоева. Наша землячка проявила настоящий спортивный характер. В Бурятии теперь есть еще один серебряный призер Олимпийских игр. Стрельбой из лука (классический лук) начала Светлана Гомбоева заниматься в 3-м классе, там первым ее тренером стала Ольга Галушко. Сейчас Светлана тренируется у Константина Эрдынеева», - говориться в официальном сообщении Хурала Бурятии.



Депутаты выразили слова благодарности тренерам, а спортсменке пожелали успешного выступления в личном первенстве 29 июля в Токио. «Российскую команду по стрельбе из лука представляли Елена Осипова, Ксения Перова и Светлана Гомбоева. Наша землячка проявила настоящий спортивный характер. В Бурятии теперь есть еще один серебряный призер Олимпийских игр. Стрельбой из лука (классический лук) начала Светлана Гомбоева заниматься в 3-м классе, там первым ее тренером стала Ольга Галушко. Сейчас Светлана тренируется у Константина Эрдынеева», - говориться в официальном сообщении Хурала Бурятии.Депутаты выразили слова благодарности тренерам, а спортсменке пожелали успешного выступления в личном первенстве 29 июля в Токио.

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