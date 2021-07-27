Вячеслав Дамдинцурунов встретил вернувшуюся с Олимпиады Людмилу Воронцову

Участница Олимпиады в Токио, боксер Людмила Воронцова вернулась домой, в Бурятию



В аэропорту Улан-Удэ спортсменку встретил Вячеслав Дамдинцурунов.



- Дорогая Людмила, мы рады снова видеть тебя на нашей бурятской земле, - приветствовал Вячеслав Анатольевич спортсменку. - Ты уже вписала свое имя в славную историю бурятского и российского спорта. Твое участие в Олимпийских играх в Токио - действительно большое достижение. Это уже огромный результат для тебя и всех нас. Уверен, что тренерский штаб и ты сама сделаете выводы, и следующие Олимпийские игры будут однозначно с медалью. Надеемся, с золотой! Людмила, ставим цели - больше мотивации, больше желания! Сейчас позавтракаешь и на тренировку. Шучу, конечно. Сейчас надо отдохнуть, а потом дальше пахать. Вперед! Идем на Париж!



- Валерий Пурбуевич Доржиев, вам отдельная благодарность, - Вячеслав Дамдинцурунов горячо поблагодарил тренера Людмилы и республиканскую федерацию бокса. - Представительницы клуба «Номто» участвуют в олимпийских играх. Это говорит о том, что государственно-частное партнерство может приводить к высоким результатам.



- Всем доброе утро. Я очень рада, что несмотря на результат, вы сегодня рано встали, собрались здесь ради меня, - приветствовала встречающих Людмила Воронцова. - Мне очень приятно. Хочу поблагодарить за поддержку министерство спорта и молодежной политики Бурятии, федерацию бокса республики, республиканскую школу олимпийского резерва, центр спортивной подготовки. И всех жителей нашей республики, которые поддерживают, пишут в соцсетях: «Люда, ты лучшая, и мы тебя любим в любом случае, с медалью ты или без!» Это дает силы и мотивацию двигаться дальше. В следующий раз будет золотая медаль!





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