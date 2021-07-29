Лучница из Бурятии завершила выступление на Олимпиаде

Светлана Гомбоева уступила голландке в 1/32 финала
Лучница из Бурятии Светлана Гомбоева завершила свое выступление на Олимпиаде. Сегодня в индивидуальном турнире по стрельбе из лука она уступила представительнице Голландии Габриэле Схлуссер-Байардо в 1/32 финала. Поединок завершился со счетом 5:6.
Напомним, на текущих играх Светлана Гомбоева уже стала призером. 25 июля она вместе с Еленой Осиповой и Ксенией Перовой завоевала серебряную награду в командном турнире. Это вторая медаль для Бурятии в стрельбе из лука - в Рио-2016 серебро выиграла Инна Степанова.
23-летняя Светлана Гомбоева также является чемпионкой Европы 2021 года и серебряным призером Универсиады-2019.
Фото: скриншот видео
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