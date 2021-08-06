Стальвира Оршуш не смогла побороться за олимпийскую медаль

В 1/8 финала она проиграла спортсменке из Азербайджана





Борица из Бурятии Стальвира Оршуш завершила свое выступление на Олимпийских играх в Токио. В 1/8 финала она проиграла спортсменке из Азербайджана Марии Стадник. Счет поединка 11:7, сообщает телеграмм-канал Олимпийского комитета России.

Напомним, в токийской Олимпиаде участвовали три спортсменки из Бурятии: лучница Светлана Гомбоева, борица Стальвира Оршуш и боксана Людмила Воронцова. Последняя, как и Оршуш, осталась без медалей, а вот Светлане Гомбоевой удалось завоевать «серебро» в командном зачете.Фото: russianstock.ru