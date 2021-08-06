Тренер: Стальвира Оршуш еще может побороться за бронзу

Это случится, если ее «обидчица» Мария Стадник пройдет в финал



Борица из Бурятии Стальвира Оршуш еще сохраняет шансы на бронзовую медаль Олимпиады в Токио. Об этом сообщил тренер спортсменки Евгений Павлов.

«Если соперница Стальвиры Мария Стадник пройдёт в финальную стадию Олимпийских игр, то у Стальвиры увеличатся шансы на бронзовую медаль - она выйдет в утешительный финал Олимпиады», - пояснил тренер.



Напомним, сегодня утром на Олимпиаде в Токио Стальвира Оршуш в 1/8 финала



Фото: Минспорта Бурятии «Если соперница Стальвиры Мария Стадник пройдёт в финальную стадию Олимпийских игр, то у Стальвиры увеличатся шансы на бронзовую медаль - она выйдет в утешительный финал Олимпиады», - пояснил тренер.Напомним, сегодня утром на Олимпиаде в Токио Стальвира Оршуш в 1/8 финала проиграла спортсменке из Азербайджана Марии Стадник со счетом 11:7.Фото: Минспорта Бурятии

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.