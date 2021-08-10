Почти 50 лучников представят Бурятию на чемпионате России в Улан-Удэ

В их числе будут сильнейшие спортсмены





На чемпионате России по стрельбе из лука, который принимает Улан-Удэ, выступят сильнейшие лучники Бурятии. Честь республики будут защищать 49 спортсменов, сообщили в Минспорте республики.

- На сегодня подтвердили свое участие команды 17 регионов, от Приморского края до Калининграда. Участвуют сильнейшие спортсмены, потому что чемпионат России является отборочным к чемпионату мира, который состоится в сентябре в США, - рассказала старший тренер сборной Бурятии Сэсэг Доржиева.Среди них участники Олимпийских игр, заслуженные мастера спорта Бальжинима Цыремпилов (Атланта-1996, Сидней-2000, Афины-2004, Пекин-2008), Наталья Эрдыниева (Пекин-2008), Инна Степанова (серебро Рио-де-Жанейро-2016), Светлана Гомбоева (серебро Токио-2020).- Это отбор на чемпионат мира, поэтому участие для меня очень важно. Это очередной этап к подготовке к соревнованиям более высшего ранга, - отметила статус домашнего чемпионата страны Светлана Гомбоева.Всего будут разыграны 4 личных комплекта наград и 2 командных.Последний чемпионат России по стрельбе из лука проходил в Улан-Удэ в 2011 году. Тогда в личном зачете пьедестал заняли Ксения Перова из Свердловской области и две спортсменки из Бурятии - Анна Балсукова (Бомбоева) и Наталья Эрдыниева. В командном зачете Бурятия выиграла и у мужчин, и у женщин.Фото: pixabay.com