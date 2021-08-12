Лучницу из Бурятии наградили медалью

Светлана Гомбоева отмечена за большой вклад в развитие спорта
11 августа президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Светланы Гомбоевой медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Спортсменка из Бурятии отмечена за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на Олимпийских играх в Токио.
Напомним, Светлана Гомбоева стала серебряным призером Олимпийских игр. Вместе с Еленой Осиповой и Ксенией Перовой она заняла второе место в командном зачете по стрельбе из лука.
Фото: Министерство спорта Бурятии
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