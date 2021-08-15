В Бурятии спортсменов и тренеров наградили за достижения в спорте

Торжественная церемония состоялась 14 августа

Торжественная церемония вручения государственных спортивных премий, наград Бурятии и ведомственных наград министерства спорта России состоялась в субботу, 14 августа в правительстве республики. Тренеров и спортсменов на торжественном мероприятии, посвященному Дню физкультурника, поздравил глава Бурятии Алексей Цыденов, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.- Благодарю наших спортсменов и тренеров за вашу силу и стремление. Вы образец, за вами тянется молодежь, понятно, что ваш путь нелегкий, путь к вершине он тяжелый, непростой и не все дается сразу. Но, главное, по этому пути идти, не сворачивать, не сдаваться и двигаться вперед, и вы это показываете своим примером, - подчеркнул Алексей Цыденов.Всего в этот день вручено 17 наград и государственных премий в области физической культуры и спорта:- Сертификатом на сумму 100 686 рублей награжден мастер спорта России, бронзовый призер Первенства мира, Дмитрий Коломин за золотую медаль Первенства Европы и серебряную медаль Чемпионата Европы по гиревому спорту в дисциплинах «двоеборье» и «толчок длинный цикл - эстафета»;- Сертификатом на сумму 134 940 рублей награжден мастер спорта России международного класса, серебряный призер чемпионата мира, Сергей Каргин за серебряную и бронзовую медали Чемпионата Европы по гиревому спорту в дисциплинах «толчок длинный цикл - эстафета» и «толчок длинный цикл»;- Сертификатом на сумму 116 256 рублей награжден мастер спорта России международного класса, чемпион мира, Андрей Рассадин за серебряную медаль Чемпионата Европы по гиревому спорту в дисциплине «двоеборье», также спортсмену вручен сертификат на сумму 235 626 рублей, за успешную подготовку победителя Первенства Европы, серебряных и бронзового призера Чемпионата Европы по гиревому спорту;- Сертификатом на сумму 155 700 рублей награждена заслуженный мастер спорта России, трехкратная чемпионка Европы Стальвира Оршуш за золотую медаль Чемпионата Европы по вольной борьбе;- Сертификатом на сумму 155 700 рублей награжден заслуженный тренер России Максим Молонов за успешную подготовку победителя Чемпионата Европы по вольной борьбе;- Сертификатом на сумму 207 600 рублей награждена заслуженный мастер спорта России, серебряный призер Олимпийских игр Светлана Гомбоева за золотую медаль Чемпионата Европы по стрельбе из лука в командном зачете- Сертификатом на сумму 207 600 рублей за успешную подготовку победителя Чемпионата Европы по стрельбе из лука в командном зачете награжден заслуженный тренер России Константин Эрдыниев- Сертификатом на сумму 648 750 рублей награжден мастер спорта России, серебряный призер чемпионата мира, Михаил Асташов за серебряную и бронзовую медали Чемпионат мира по велоспорту на шоссе среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата- Сертификатом на сумму 648 750 рублей за успешную подготовку серебряного и бронзового призера Чемпионата мира по велоспорту на шоссе среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата награжден заслуженный тренер Республики Бурятия Николай Тетерин.- За высокие достижения в физической культуре и спорте, пропаганду здорового образа жизни среди населения Бурятии, Почетная грамота Республики Бурятия вручена председателю Региональной спортивной общественной организации «Федерация тайского бокса – муйатай Республики Бурятия» Жаргалу ОчировуЗа заслуги в развитии физической культуры и спорта, совершенствовании системы физического воспитания населения, массового спорта, спорта высших достижений, удостоверение и нагрудный знак «Заслуженный работник физической культуры Республики Бурятия» награждены:- Тренер по стрельбе из лука муниципального бюджетного учреждения «Баргузинская спортивная школа» Надежда Будаева;- Директор муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва №10 имени Геннадия Николаевича Манжуева» г.Улан-Удэ Алдар Жамбалов;- Тренер муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва №10 имени Геннадия Николаевича Манжуева» Дугар ЖамсуевЗа многолетнюю и плодотворную работу по развитию физической культуры и спорта в Российской Федерации Благодарность Министра спорта России, вручена:- директору Автономного учреждения Республики Бурятия «Центр спортивной подготовки» Юлии Коцюба;- руководителю – главному бухгалтеру Государственного бюджетного учреждения «Централизованная бухгалтерия Министерства спорта и молодежной политики Республики Бурятия» Елене Лудуповой;- За существенный вклад в развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации, удостоверение и почетный знак «За заслуги развитии физической культуры и спорта» Министерства спорта России, вручены тренеру муниципального бюджетного учреждения «Онохойская спортивная школа» Валерию Бражник. Этот почетный знак является наивысшей формой поощрения за заслуги в отрасли физической культуры и спорта в Российской Федерации.- За особые заслуги перед Республикой Бурятия, способствующие повышению авторитета Республики Бурятия в Российской Федерации и за рубежом, почетное звание «Почетный гражданин Республики Бурятия» присвоено тренеру автономного учреждения Республики Бурятия «Республиканская спортивная школа олимпийского резерва», Заслуженному тренеру России и РСФСР Валерию Иванову.Фото: пресс-служба правительства Бурятии