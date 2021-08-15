Улан-Удэ в третий раз принимает чемпионат России по стрельбе из лука

В соревнованиях принимают участие 24 региона, среди которых 6 участников Олимпийских Игр разных лет



С 15 по 19 августа на Центральном стадионе Улан-Удэ проходит Чемпионат России по стрельбе из лука. В соревнованиях принимают участие 24 региона, среди которых 6 участников Олимпийских Игр разных лет, сообщили в правительстве Бурятии.



Церемония открытия чемпионата состоится 16 августа в 18.00 часов по местному времени. Накануне на Центральном стадионе прошло совещание представителей команд, всего заявлено - 211 спортсменов. Самые большие делегации из Бурятии (расширенный состав - 61 спортсмен), Забайкалья (32) и Москвы (23).



У мужчин выступают Бальжинима Цыремпилов (Атланта-1996, Сидней-2000, Афины-2004, Пекин-2008) и забайкалец Баир Баденов (бронза Пекин-2008).



- Сейчас подтянулась молодежь, но всю жизнь главный соперник для меня Бальжинима. В жизни - друзья, а на линии стрельбы - соперники, - поделился 45-летний Баир Баденов.



Среди девушек будут стрелять серебряные призёры Олимпиады в Токио Елена Осипова (Ростовская область) и Светлана Гомбоева (Бурятия).



- После Олимпиады отдохнула пару дней, не успела даже разобраться. Улан-Удэ я люблю, особенно местную кухню. Обожаю буузы, - рассказала обладатель серебряной олимпийской медали в личном зачете Елена Осипова.



Также выступят участница Игр в Пекине-2008 Наталья Эрдыниева и Инна Степанова (серебро Рио-2016), которая после той Олимпиады успела стать мамой и вернуться в строй.



- Я стала наверное спокойнее, может, мудрее. А дома выступать или нет - особой разницы нет. На соревнованиях никогда не бывает легко, - отметила Инна Степанова.



Гости чемпионата отметили высокий уровень организации чемпионата. Спортсмены живут в трех гостиницах - Бурятия, Байкал и Сити парк. На турнире работает волонтёрская служба и пресс-центр.



Впервые сильнейшие лучники России состязались в Бурятии в 2009 году. Через два года Улан-Удэ вновь принял летний чемпионат страны. Тогда соревнования проходили на стадионе БГУ "Спартак". В 80-е в Улан-Удэ чемпионат СССР прошёл на стадионе 25-летия Бурятской АССР.



Фото: пресс-служба правительства Бурятии



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