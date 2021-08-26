Спортсмен из Бурятии выиграл золото Паралимпиады

Также Михаил Асташов установил мировой рекорд







Копилка сборной России на Паралимпиаде в Токио пополнилась еще одной медалью. Четвертое золото ей принес Михаил Асташов, сообщает НТВ

Спортсмен из Бурятии выиграл индивидуальную гонку преследования на 3000 м в соревнованиях в велотреке. В финальном заезде Асташов опередил канадца Тристена Чернова. При этом в квалификационном заезде российский велогонщик установил новый рекорд мира — 3 минуты 35,954 секунды.Напомним, Михаил Асташов - инвалид с детства, родился с нарушениями опорно-двигательного аппарата, до пяти лет жил в доме малютки «Аистенок» в Бурятии. Затем его перевели в реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями в Кусе Челябинской области, именно там он и начал заниматься спортом. Он выступает за Бурятию и Свердловскую область.В мае этого года Михаил Асташов выиграл чемпионат России по паратриатлону. Он стал лучшим в классе PTS3, PTS2 по итогам заплыва на 750 метров, 20-километровой велосипедной гонки и 5-километрового забега.На Паралимпиаде в Токио также выступят лучники из Бурятии Баир Шигаев и Татьяна Андриевская. Они начнут квалификацию 27 августа. 30 августа пройдут индивидуальные матчи по стрельбе из лука среди женщин и 31 августа у мужчин.Фото: скриншот видео