Владимир Путин поздравил спортсмена из Бурятии с золотом Паралимпиады

«Молодец! Вам не было равных», написал он Михаилу Асташову



Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму спортсмену из Бурятии Михаилу Асташову, одержавшему победу на XVI Паралимпийских летних играх в Токио. Напомним, вчера он завоевал золотую медаль в соревнованиях по велоспорту в дисциплине трек, гонка преследования на 3000 м.

«В гонке преследования на 3000 метров вам не было равных. Вы продемонстрировали высочайший уровень подготовки и мастерства, проявили по-настоящему чемпионский характер, умение бороться до конца и побеждать. Эта золотая медаль – ваше выдающееся личное достижение и достойный вклад в общий результат нашей замечательной команды паралимпийцев. Молодец!», - говорится в телеграмме.



Фото: kremlin.ru «В гонке преследования на 3000 метров вам не было равных. Вы продемонстрировали высочайший уровень подготовки и мастерства, проявили по-настоящему чемпионский характер, умение бороться до конца и побеждать. Эта золотая медаль – ваше выдающееся личное достижение и достойный вклад в общий результат нашей замечательной команды паралимпийцев. Молодец!», - говорится в телеграмме.Фото: kremlin.ru

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