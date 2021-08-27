Спортсмену из Бурятии включили неправильный гимн на Паралимпиаде

Михаила Асташова награждали дважды



Завоевавшего золотую медаль на велотреке Михаила Асташова награждали не один раз.



На церемонии награждения организаторы перепутали музыку - вмести концерта Чайковского россиянину вручали медаль под гимн международного Паралимпийского комитета.



После протеста российской стороны Асташова уже награждали под правильный гимн.



Сегодня Михаил выступал в миксте, где занял четвертое место. Впереди у бурятского спортсмена еще две дистанции.



Фото Паралимпийским комитет России



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