27.08.2021
Спортсмену из Бурятии включили неправильный гимн на Паралимпиаде

Спортсмену из Бурятии включили неправильный гимн на Паралимпиаде

Михаила Асташова награждали дважды

Завоевавшего золотую медаль на велотреке Михаила Асташова награждали не один раз. 

На церемонии награждения организаторы перепутали музыку - вмести концерта Чайковского россиянину вручали медаль под гимн международного Паралимпийского комитета. 

После протеста российской стороны Асташова уже награждали под правильный гимн. 

Сегодня Михаил выступал в миксте, где занял четвертое место. Впереди у бурятского спортсмена еще две дистанции. 

Фото Паралимпийским комитет России


В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.


^