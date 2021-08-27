Гранат остался без клуба из-за долгов "Томи"

Бурятский футболист ищет команду

РФС запретил «Томи» регистрацию новых футболистов. По данным «Матч ТВ», причиной этому стали задолженности по налогам.



До 7 сентября, когда в России закрывается трансферное окно, томский клуб попытается решить вопрос, но гарантий нет: всё зависит от поступления средств. Скорее всего, в команде не будет экс-защитника сборной России Владимира Граната, в чьих услугах заинтересован главный тренер сибиряков Сергей Жуков.



Последней командой 34-летнего футболиста, сыгравшего 257 матчей в премьер-лиге за "Динамо", "Рубин", "Ростов", "Спартак" и "Сибирь", был "Олимп-Долгопрудный".



В то же время «Томь» сможет заявить полузащитника Марата Апшацева, если его переход из «Чайки» одобрит комитет по статусу игроков. Вопрос планировали рассмотреть на заседание в четверг, однако оно перенесено. Документы на 20-летнего хавбека были поданы «Томью» еще до того, как ей закрыли заявку.

Томичи занимают 11-е место после 7 туров Олимп-Первенства ФНЛ, набрав 9 очков.

Фото ФК Рубин