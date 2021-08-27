Бурятского боксера отстранили от чемпионата России

Георгий Кушиташвили пропустит турнир

Федерация бокса прокомментировало отстранение бурятского боксера Георгия Кушиташвили от участия в чемпионате России 2021 года. Напомним, Бурятию на национальном чемпионате должны были представлять девять спортсменов, но 25 августа на своей странице в Instagram Георгий Кушиташвили сообщил о том, что его не допускают до соревнований.



- Хотел сообщить последние новости. Меня снова не допустили до чемпионата России. По неизвестным мне причинам это принято федерацией бокса России, - рассказал спортсмен.



Это сообщение вызвало общественный резонанс в социальной сети. Тогда 23 августа Федерация бокса прокомментировала сообщение спортсмена:



- В связи с тем, что 10.09.2020 г. в отношении спортсмена Кушиташвили Георгия Мишаевича, входящего в состав спортивной сборной команды Российской Федерации по боксу, 235 Гарнизонным военным судом г. Москвы был внесен приговор (вступил в силу 22.09.2020 г.), о признании его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ, и на основании этого Кушиташвили Георгию Мишаевичу было назначено наказание в виде условного лишения свободы на срок 3 (три) года, с испытательным сроком - 2 (два) года, Федерацией бокса России принято решение исключить Кушиташвили Георгия Мишаевича из состава спортивной сборной команды Российской Федерации по боксу, а также отстранить данного спортсмена от участия в официальных соревнованиях по боксу, проводимых Федерацией бокса России, по итогам которых формируется состав спортивной сборной команды Российской Федерации по боксу, до 10.09.2022 г. включительно.



Георгий Кушиташвили в этом году становился призером всероссийских соревнований, в составе команды ЦФО стал серебряным призером командного Кубка России, выиграл чемпионате ЦФО, к слову, который является отборочным на чемпионат России.



Фото федерации бокса РФ

