Михаил Асташов завоевал второе золото Паралимпиады

Спортсмен из Бурятии Михаил Асташов одержал победу в шоссейной гонке



Сегодня спортсмен из Бурятии Михаил Асташов одержал победу в шоссейной гонке с раздельным стартом на XVI летних Паралимпийских играх в Токио, - сообщает Министерство спорта Бурятии.

Напомним, это уже второе золото Михаила Асташова. 26 августа



Как ранее сообщал «Номер один», согласно республиканскому закону чемпиону Паралимпийских игр



Фото: пресс-служба правительства Бурятии Напомним, это уже второе золото Михаила Асташова. 26 августа он выиграл индивидуальную гонку преследования на 3000 м в соревнованиях в велотреке. В финальном заезде Асташов опередил канадца Тристена Чернова. При этом в квалификационном заезде российский велогонщик установил новый рекорд мира — 3 минуты 35,954 секунды.Как ранее сообщал «Номер один», согласно республиканскому закону чемпиону Паралимпийских игр предусмотрено выделение из республиканского бюджета сертификата на покупку квартиры, единовременная денежная премия в размере 1,5 миллиона рублей, а также пожизненная выплата в размере 30 тысяч рублей в месяц.Фото: пресс-служба правительства Бурятии

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