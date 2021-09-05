Михаил Асташов заявил, что работал курьером не ради поездки на Паралимпиаду

На Играх в Токио россиянин завоевал две золотые медали



Двукратный чемпион Паралимпиады Михаил Асташов полтора года назад работал курьером не ради поездки на Игры в Токио. Об этом он заявил



В субботу Асташов вместе со значительной частью российской делегации вернулся в Россию из Токио. В феврале прошлого года спортсмен стал известным благодаря тому, что в интернете были опубликованы фотографии того, как он работает доставщиком еды. При этом отмечалось, что паралимпиец, который с рождения передвигается на протезах, поскольку родился без рук и ног, вынужден собирать деньги для поездки на Игры.



"Историю раскрутили журналисты, причем без моего ведома, об этой истории меня даже не спросили, не взяли интервью, - сказал Асташов. - Я же не зарабатывал деньги на Паралимпиаду, на Игры невозможно купить билет, его нужно заработать результатом".



"Работать курьером я пошел ради себя, ради своего опыта. Мы же с другом поспорили: меня не брали на работу с моей первой группой инвалидности, а он сказал, что туда берут любых. Я это делал не для того, чтобы зарабатывать деньги. Там много и не заработаешь. Сейчас я уже это не практикую, перестал этим заниматься после всей этой шумихи", - отметил он.



Асташов рассказал, что благодаря этой истории у него возросло число подписчиков в социальных сетях. "Приятно, что люди пишут, что я их мотивирую своим примером. Но в такой шумихе я не нуждался", - сказал чемпион, отметив, что к Играм ему помогали готовиться Бурятия и Свердловская область.



Паралимпиец также сообщил, что собирается выступить на Играх 2024 года в Париже. В Токио он завоевал золото в шоссейной гонке с раздельным стартом и в гонке преследования на дистанции 3 000 метров, пишет издание.



Фото: скриншот видео

Двукратный чемпион Паралимпиады Михаил Асташов полтора года назад работал курьером не ради поездки на Игры в Токио. Об этом он заявил ТАСС В субботу Асташов вместе со значительной частью российской делегации вернулся в Россию из Токио. В феврале прошлого года спортсмен стал известным благодаря тому, что в интернете были опубликованы фотографии того, как он работает доставщиком еды. При этом отмечалось, что паралимпиец, который с рождения передвигается на протезах, поскольку родился без рук и ног, вынужден собирать деньги для поездки на Игры."Историю раскрутили журналисты, причем без моего ведома, об этой истории меня даже не спросили, не взяли интервью, - сказал Асташов. - Я же не зарабатывал деньги на Паралимпиаду, на Игры невозможно купить билет, его нужно заработать результатом"."Работать курьером я пошел ради себя, ради своего опыта. Мы же с другом поспорили: меня не брали на работу с моей первой группой инвалидности, а он сказал, что туда берут любых. Я это делал не для того, чтобы зарабатывать деньги. Там много и не заработаешь. Сейчас я уже это не практикую, перестал этим заниматься после всей этой шумихи", - отметил он.Асташов рассказал, что благодаря этой истории у него возросло число подписчиков в социальных сетях. "Приятно, что люди пишут, что я их мотивирую своим примером. Но в такой шумихе я не нуждался", - сказал чемпион, отметив, что к Играм ему помогали готовиться Бурятия и Свердловская область.Паралимпиец также сообщил, что собирается выступить на Играх 2024 года в Париже. В Токио он завоевал золото в шоссейной гонке с раздельным стартом и в гонке преследования на дистанции 3 000 метров, пишет издание.Фото: скриншот видео

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