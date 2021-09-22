Три спортсмена из Бурятии выступят на Чемпионате и Первенстве мира по гиревому спорту

Соревнование пройдет с 21 по 25 октября в Будапеште



Три спортсмена из Бурятии в составе сборной России примут участие в Чемпионате и Первенстве мира по гиревому спорту, сообщает пресс-служба Минспорта Бурятии.



Это мастер спорта России Дмитрий Коломин в в/к 68 кг в дисциплине - двоеборье; мастер спорта России международного класса Андрей Рассадин в в/к 78 кг - двоеборье; мастер спорта России международного класса Сергей Каргин в в/к 78 кг - длинный цикл.



Чемпионат и Первенство мира по гиревому спорту пройдет с 21 по 25 октября в столице Венгрии.







Фото: пресс-служба Минспорта Бурятии, pixabay.com

Три спортсмена из Бурятии в составе сборной России примут участие в Чемпионате и Первенстве мира по гиревому спорту, сообщает пресс-служба Минспорта Бурятии.Это мастер спорта России Дмитрий Коломин в в/к 68 кг в дисциплине - двоеборье; мастер спорта России международного класса Андрей Рассадин в в/к 78 кг - двоеборье; мастер спорта России международного класса Сергей Каргин в в/к 78 кг - длинный цикл.Чемпионат и Первенство мира по гиревому спорту пройдет с 21 по 25 октября в столице Венгрии.Фото: пресс-служба Минспорта Бурятии, pixabay.com

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