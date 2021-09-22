Спортсмен планирует ежедневно преодолевать расстояние в 40 км в максимально суровых условиях



Итальянский ультрамарафонец пробежит по Байкалу. Это не первый экстремальный марафон для спортсмена из Италии Паоло Вентурини. В 2019 году он преодолел расстояние в 39 км в Саха (Якутии) из села Томтор до Оймякона при температуре - 52 градуса, сообщили в пресс-службе Минспорта Бурятии.



В течение 21 дня на льду бесконечного Байкала спортсмен планирует преодолеть ежедневно расстояние в 40 км в максимально суровых условиях.



Забег приблизительно запланирован на февраль-март следующего года.



Фото: пресс-служба Минспорта Бурятии



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