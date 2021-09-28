Арбалетчицы Бурятии выиграли на Чемпионате России 14 медалей

Была проделана большая работа по подготовке к этим соревнованиям



С 23 по 27 сентября проходили Первенство и Чемпионат страны по стрельбе из арбалета. Спортсмены из Бурятии завоевали 14 медалей, сообщает пресс-служба Минспорта Бурятии.



Валентина Протасова завоевала четыре медали Чемпионата России: три золотых - на дистанции 30 м и одну бронзовую - на дистанции 10 м. Анастасия Деревягина стала бронзовым призером Чемпионата России по стрельбе из арбалета на дистанции 10 м.



По итогам Первенства России на дистанции 10 м лучшей в стране оказалась Анастасия Деревягина. Маргарита Гудеева завоевала I место на дистанции 30 м стоя, II - Анастасия Деревягина и III - Маргарита Бубенцова.



На дистанции 30 метров с колена серебро у Маргариты Гудеевой и бронза у Кристины Абузяровой. Маргарита Гудеева стала обладателем золотой медали на дистанции 30 метров с финалом, Кристина Абузярова – серебро и Анастасия Деревягина – бронзовая медаль.



«Была проделана большая работа по подготовке к этим соревнованиям. Мы были готовы к любой ситуации и несмотря на сильный ветер и дождь во время стрельбы на 30 метров, нам удалось показать достойные результаты. А еще радует то, что стрельба из арбалета приобретает все большую популярность», - делится Анастасия Деревягина.



Екатерина Галяутдинова выполнила норматив мастера спорта России, а Кристина Абузярова - норматив кандидата в мастера спорта.



Фото: пресс-служба Минспорта Бурятии

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