Спортсменки из Бурятии завоевали четыре медали на турнире по боксу

Состязание проходило в Челябинске



C 28 сентября по 2 октября в Челябинске прошло открытое областное соревнование по боксу, посвящённое дню города и памяти заслуженного работника физической культуры и спорта Н.Н. Попкова. Турнир принял более 145 боксеров из 15 регионов страны, среди которых выявили сильнейших, сообщает пресс-служба Минспорта Бурятии



Золотые медали соревнований завоевали сразу две спортсменки из Бурятии - Людмила Воронцова в в/к до 57 кг и Кристина Ткачева в в/к свыше 81 кг.



Ирина Дармаева стала серебряным призером турнира, Анастасия Павлова – бронзовым.



Фото: пресс-служба Минспорта Бурятии

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