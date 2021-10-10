«Спортсмены - это герои нашего времени!»

75 лет исполнилось историку бурятского спорта Владимиру Фомину



Этот седой учитель в своем возрасте с легкостью бежит на лыжах, дает велопробеги и читает лекции. Владимир Александрович всю свою жизнь связал со спортом: от студенческих соревнований до цикла книг о великих атлетах Бурятии. Именно Фомин первым ратовал за возвращение кушаков в бурятскую борьбу, он придумал ехор как систему гимнастики и ищет в чемпионах пример для подражания.



Полвека побед



Владимир Александрович родился в селе Узкий Луг Бичурского района 4 октября 1946 года. Там же пошел в школу. С родной деревней у него удивительная связь - даже во взрослом возрасте все свои отпуска он проводил на малой родине.



Спортом он увлекся рано, шустрый парень с легкостью менял шиповки на лыжные ботинки и велосипед. Чемпион Бичурского, а позже Мухоршибирского района по лыжным гонкам, велоспорту и легкой атлетике - вот славные достижения Владимира Александровича.



- У меня любимая дистанция - 100 метров, помню, показывал лучшее время - 11.1. И сегодню люблю смотреть соревнования на стометровке. В памяти великая дуэль Глена Джонсона и Карла Льюиса, доминирование Усейна Болта. Но больше всего радовался успехам земляка - Роберт Дондубон был рекордсменом республики на стометровке, - рассказывает юбиляр.



И сегодня Владимир Александрович в свои 75 с легкостью проходит на лыжах по 10 км.

- 60 лет назад я впервые выиграл первенство республики по велоспорту среди школьников. В честь этой победы сделал 1 сентября пробег до родной школы. Там участвовал в Дне знаний и на линейке вручил спортивные сувениры первоклашкам.



Несмотря на любовь к спорту, Владимир выбрал самую сложную дисциплину - исторический факультет БГПИ. После института молодой специалист пошел работать в Тарбагатайскую среднюю школу, затем армия. Оттуда учителя пригласили в сельхозинститут на кафедру физвоспитания.



- Там у нас был лучший результат на первенстве минсельхоза. Я бежал эстафету как забойщик, первым. Несколько раз были чемпионами республики. В это время начал писать кандидатскую диссертацию. В Москве в ГЦОЛИФК прошел аспирантуру, стал заведующим кафедрой. В институте проработал 15 лет, - вспоминает Владимир Александрович.



Еще 20 лет Фомин проработал на кафедре теории физической культуры и спорта в БГУ: «Через мои руки прошли многие чемпионы Европы, призеры Олимпиады. Инна Степанова, Александр Богомоев и другие известные спортсмены».



Вернуть кушаки



Владимир Фомин написал множество статей и книг, посвященных разным страницам бурятского спорта. Его первая брошюра была о боксе.



- Начал собирать материалы по олимпийцам Бурятии. Еще в аспирантуре нашел архивные материалы по Владимиру Сафронову. Написал сначала небольшую брошюру и целый цикл статей. Нашел его первую статью в журнале «Байкал» и множество писем. Понял, что Сафронов не мог поехать перворазрядником на Олимпиаду - это был лишь хороший заголовок! К тому времени он уже дважды выиграл чемпионат России и Спартакиаду народов. Это как минимум разряд мастера спорта. Просто формально не успел получить звание.



Несколько лет Фомин ратует за присвоение имени Сафронова спортивным сооружениям в республике, например ФСК: «Раньше же не сильно поощряли, того же Сафронова только орденом наградили и все. А мы не можем его именем назвать ФСК. Сразу начинается какая-то возня. А это единственный олимпийский чемпион!».



В 1990 году Фомин выступил на конференции, что надо возвращаться к традициям - бурятская национальная борьба тогда проводилась на Сурхарбанах в трико и кроссовках. Его поддержал заслуженный тренер России Владимир Фомин, а позже и Хамбо лама Аюшеев.



Потом Владимир Александрович пошел дальше и придумал зарядку с элементами бурятского национального танца ехор.



- Эту идею подхватили тогда спорткомитет и правительство. Я разработал 27 упражнений. Даже на площади Советов презентовали и хотели в школах преподавать. Но все затихло, а потом стали раскручивать глобальный ехор. Ехор же можно и в парках показывать, как китайцы делают гимнастику цигун, - предлагает Фомин.



За годы общения с именитыми спортсменами Владимир Александрович отмечает их скромность.



- Бальжинима Цыремпилов, Инна Степанова, как и все лучники, скромные и интеллигентные. Может быть, такая излишняя скромность иногда им мешает. Наши лучники - настоящие герои: без манежа они где-то только не тренировались, даже на Центральном рынке. Я думаю, спортсмены - это пример для подражания. Они своим трудом всего добились. Раньше их не сильно поощряли, а они прославляют Бурятию во всем мире. И достойны таких почестей. Это же настоящий социальный лифт. А наша молодежь смотрит на них и подтягивается. Взять того же Мишу Асташова. Герой нашего времени. Мы с руками и ногами жалуемся, что не можем что-то сделать. А Миша тренируется сутками и показывает нам, как надо жить. Может, даже Героя России надо давать таким людям!



С юбилеем Владимира Александровича поздравляет и министерство спорта и молодежной политики Бурятии.

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