Юный теннисист Бурятии завоевал бронзу Всероссийского турнира

Соревнования проходили с 8 по 10 октября в Кстово



Спортсмен из Бурятии Сергей Пиханов завоевал бронзовую медаль Всероссийского турнира по настольному теннису «Надежды России» среди мальчиков и девочек 2012 года рождения и младше, сообщили в пресс-службе Минспорта Бурятии.



Соревнования проходили с 8 по 10 октября в Кстово, где республику представляли два юных спортсмена: Сергей Пиханов и Артур Цыренов под руководством Иннокентия Алексеева.



«Всероссийские соревнования «Надежды России» всегда собирает рекордное количество юных теннисистов со всей России и даёт многим начинающим спортсменам возможность реализовать свои навыки игрового опыта, психологической подготовки и общения между спортсменами разных субъектов страны», - отмечают в Федерации настольного тенниса Бурятии.



Фото: пресс-служба Минспорта Бурятии



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