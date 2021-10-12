Людмила Воронцова завоевала бронзовую медаль международного турнира по боксу

В соревнованиях приняли участие сильнейшие боксеры из 16 стран Европы и Азии



Спортсменка из Бурятии Людмила Воронцова завоевала бронзовую медаль VII международного турнира по боксу среди женщин «Балкан» в весовой категории до 57 кг. В соревнованиях приняли участие сильнейшие боксеры из 16 стран Европы и Азии, сообщили в пресс-службе Минспорта Бурятии.



«Людмила стартовала сразу с четвертьфинала, где со счетом 4:1 выиграла у Вильмы Ветанен из Финляндии. А вот в полуфинале раздельным решением со счетом 3:2 судьи отдали победу сопернице Людмилы Марии Клаудии Нечита из Румынии», - отметили в Центре спортивной подготовки Минспорта Бурятии.



Фото: пресс-служба Минспорта Бурятии



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