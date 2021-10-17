17.10.2021
Евгений Жербаев привез Бурятии первую медаль чемпионата мира за 13 лет

Евгений Жербаев привез Бурятии первую медаль чемпионата мира за 13 лет

Этот мундиаль, как называют турнир болельщики, стал для российской команды победным

В общем зачете наши вольники обошли американцев, а бронзовая награда Евгения Жербаева не только помогла команде, но и стала настоящим праздником для всей этнической Бурятии. 

Посвятить дедушке

Последнюю медаль бурятским болельщикам подарил Базар Базаргуруев. Агинский вольник в далеком 2007 году выступал за Кыргызстан. Тогда Базар был в «огненной» форме, выиграв чемпионат Азии. Сегодня по его стопам идет другой агинец - Арсалан Будажапов, имеющий к тому же киргизские корни. Но в Осло Арсалан уступил в первой же схватке и не смог побороться за медаль. Об уровне конкуренции в этой сборной говорит тот факт, что в полуфинале Жербаев проиграл киргизскому борцу Эрназару Ахматалиеву. Началась схватка с четырехочкового броска соперника, и Евгений оказался под угрозой туше. Однако ему удалось вырваться, дважды накатить и заработать в общей сложности 5 очков. Первый период закончился 5-4 в пользу Евгения. Надо сказать, инициативой владел киргиз, он постоянно атаковал, Евгений с трудом уходил от его захватов.

Несмотря на некоторое превосходство Евгения в габаритах, Эрназар физически бурятскому вольнику не уступал. Попытки Евгения силой подавить соперника привели к тому, что во втором периоде он стал уставать. Киргиз сперва вытеснил Евгения за ковер и сравнял счет 5-5. Затем  заработал 2 очка и повел 7-5. В последние секунды порядком уставший Евгений пытался атаковать, его оппонент выглядел свежее. Попытка Евгения провести атаку на последних секундах привела к тому, что его визави вытолкнул Евгения за ковер, а счет стал 8-5 в пользу Ахматалиева. Проигранный протест добавил ему еще очко, окончательный счет 9-5 в пользу Эрназара Ахматалиева. 

Перед схваткой за бронзу главный тренер сборной России Дзамболат Тедеев отметил, что  у Евгения не было права на ошибку — его бронза необходима команде для победы в общекомандном зачете: «Отмечу бронзу Евгения Жербаева. Тот случай, когда его медаль была для нас невероятно важна. Представьте, если бы он не выиграл, то мы бы в общекомандном зачете не обошли  американцев. Перед выходом на ковер я сказал: «Не выиграешь — останешься в Осло. Он взял медаль, историческую для Бурятии, и не подвел команду. Молодец! После того как взял бронзу, я уже не сомневался, что Садулаев обыграет Снайдера».

— Как мне сказал один бурят, начинать охоту на чемпионатах мира с золота было бы очень нагло, — развел руками Евгений Жербаев. — Большое спасибо тренерскому штабу во главе с Дзамболатом Ильичом Тедеевым. Конечно, ехал за золотом, но главное, что не подвел команду — медаль есть. Как говорится, дальше — больше. В 2017 году не стало моего дедушки, когда я к нему приезжал в школьные годы, он всегда говорил: «Ты скоро станешь чемпионом мира!». К сожалению, не дожил он до моей бронзы, и эту медаль я хочу посвятить ему. Буду стремиться завоевать чемпионский пояс, чтобы тоже посвятить дедушке.

Сам Женя родился в Иркутской области в селе Куйта Усть-Ордынского округа. Как вспоминает его мама Оксана Аржикова, он был очень ловким, физически развитым: «Со столба залезет на забор и делает сальто».  

Первый тренер Лев Соскинов отмечает целеустремленность Жербаева: «Даже когда болел, рвался на тренировки. Желание бороться было сильное!». 

Набрать олимпийский вес

Интересно, что под российским флагом бурятские борцы не выигрывали медали чемпионата мира долгие годы. 

— Да и ситуация давила — все кому не лень писали, что нужна медаль, что давно не было, я удалил аккаунт в Instagram из-за этого. Думаю, что эта ответственность меня и задавила, из-за этого я и проиграл. Чтобы выиграть чемпионат мира, должен быть непробиваемый характер, кто-то справляется с этим, кто-то нет, и сегодня, увы, я проиграл. Надо отдать должное моему оппоненту из Киргизии, таких борцов, как он, сегодня мало, все борются на проходах, а он бросает, вот я и попался ему на бросок, после чего растерялся. Признаюсь, бросок меня шокировал, и моя борьба не шла, не получалось, - говорит сам Женя. 

После церемонии награждения широко улыбающийся Евгений отметил, что не хватает только золота: «Я иду к победе на чемпионате России, у меня три медали — серебро и две бронзы, зато та медаль дала мне шанс попасть на чемпионат мира, и я этим воспользовался. Жаль только, что не выиграл мир».

В Улан-Удэ Женю встречали как героя - в аэропорту собрались любители борьбы - от руководителя федерации Чимита Бальжинимаева до Жамсо Лхамажапова, проложившего дорогу бурятским вольникам в Кыргызстан. 

- Каждый день, вставая на зарядку или идя на тренировку, думал о медали чемпионата мира. Это была большая мечта. Эта медаль очень дорогая для меня, хотя в планах поменять ее на золотую, - поделился сам борец. 

Вспоминая Базаргуруева, на пике формы ставшего пятым на Олимпиаде в Пекине, а после дисквалификации и вовсе бронзовым призером, стоит ждать олимпийского прорыва и от Жербаева. 

— Перейду в олимпийский вес до 74 кг. Я много гоняю, мой рабочий вес — 77 кг. Сами знаете, там и так высокая конкуренция, но сейчас туда перейдет еще больше борцов. Практически со всеми я уже боролся, в прошлом они выступали в весе до 70 кг. Там будет гораздо интереснее. Я пока не выигрывал у Заурбека Сидакова, а почти всех остальных я проходил.
борьба


В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.


^