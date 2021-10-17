Евгений Жербаев привез Бурятии первую медаль чемпионата мира за 13 лет

Этот мундиаль, как называют турнир болельщики, стал для российской команды победным



В общем зачете наши вольники обошли американцев, а бронзовая награда Евгения Жербаева не только помогла команде, но и стала настоящим праздником для всей этнической Бурятии.



Посвятить дедушке



Последнюю медаль бурятским болельщикам подарил Базар Базаргуруев. Агинский вольник в далеком 2007 году выступал за Кыргызстан. Тогда Базар был в «огненной» форме, выиграв чемпионат Азии. Сегодня по его стопам идет другой агинец - Арсалан Будажапов, имеющий к тому же киргизские корни. Но в Осло Арсалан уступил в первой же схватке и не смог побороться за медаль. Об уровне конкуренции в этой сборной говорит тот факт, что в полуфинале Жербаев проиграл киргизскому борцу Эрназару Ахматалиеву. Началась схватка с четырехочкового броска соперника, и Евгений оказался под угрозой туше. Однако ему удалось вырваться, дважды накатить и заработать в общей сложности 5 очков. Первый период закончился 5-4 в пользу Евгения. Надо сказать, инициативой владел киргиз, он постоянно атаковал, Евгений с трудом уходил от его захватов.



Несмотря на некоторое превосходство Евгения в габаритах, Эрназар физически бурятскому вольнику не уступал. Попытки Евгения силой подавить соперника привели к тому, что во втором периоде он стал уставать. Киргиз сперва вытеснил Евгения за ковер и сравнял счет 5-5. Затем заработал 2 очка и повел 7-5. В последние секунды порядком уставший Евгений пытался атаковать, его оппонент выглядел свежее. Попытка Евгения провести атаку на последних секундах привела к тому, что его визави вытолкнул Евгения за ковер, а счет стал 8-5 в пользу Ахматалиева. Проигранный протест добавил ему еще очко, окончательный счет 9-5 в пользу Эрназара Ахматалиева.



Перед схваткой за бронзу главный тренер сборной России Дзамболат Тедеев отметил, что у Евгения не было права на ошибку — его бронза необходима команде для победы в общекомандном зачете: «Отмечу бронзу Евгения Жербаева. Тот случай, когда его медаль была для нас невероятно важна. Представьте, если бы он не выиграл, то мы бы в общекомандном зачете не обошли американцев. Перед выходом на ковер я сказал: «Не выиграешь — останешься в Осло. Он взял медаль, историческую для Бурятии, и не подвел команду. Молодец! После того как взял бронзу, я уже не сомневался, что Садулаев обыграет Снайдера».



— Как мне сказал один бурят, начинать охоту на чемпионатах мира с золота было бы очень нагло, — развел руками Евгений Жербаев. — Большое спасибо тренерскому штабу во главе с Дзамболатом Ильичом Тедеевым. Конечно, ехал за золотом, но главное, что не подвел команду — медаль есть. Как говорится, дальше — больше. В 2017 году не стало моего дедушки, когда я к нему приезжал в школьные годы, он всегда говорил: «Ты скоро станешь чемпионом мира!». К сожалению, не дожил он до моей бронзы, и эту медаль я хочу посвятить ему. Буду стремиться завоевать чемпионский пояс, чтобы тоже посвятить дедушке.



Сам Женя родился в Иркутской области в селе Куйта Усть-Ордынского округа. Как вспоминает его мама Оксана Аржикова, он был очень ловким, физически развитым: «Со столба залезет на забор и делает сальто».



Первый тренер Лев Соскинов отмечает целеустремленность Жербаева: «Даже когда болел, рвался на тренировки. Желание бороться было сильное!».



Набрать олимпийский вес



Интересно, что под российским флагом бурятские борцы не выигрывали медали чемпионата мира долгие годы.



— Да и ситуация давила — все кому не лень писали, что нужна медаль, что давно не было, я удалил аккаунт в Instagram из-за этого. Думаю, что эта ответственность меня и задавила, из-за этого я и проиграл. Чтобы выиграть чемпионат мира, должен быть непробиваемый характер, кто-то справляется с этим, кто-то нет, и сегодня, увы, я проиграл. Надо отдать должное моему оппоненту из Киргизии, таких борцов, как он, сегодня мало, все борются на проходах, а он бросает, вот я и попался ему на бросок, после чего растерялся. Признаюсь, бросок меня шокировал, и моя борьба не шла, не получалось, - говорит сам Женя.



После церемонии награждения широко улыбающийся Евгений отметил, что не хватает только золота: «Я иду к победе на чемпионате России, у меня три медали — серебро и две бронзы, зато та медаль дала мне шанс попасть на чемпионат мира, и я этим воспользовался. Жаль только, что не выиграл мир».



В Улан-Удэ Женю встречали как героя - в аэропорту собрались любители борьбы - от руководителя федерации Чимита Бальжинимаева до Жамсо Лхамажапова, проложившего дорогу бурятским вольникам в Кыргызстан.



- Каждый день, вставая на зарядку или идя на тренировку, думал о медали чемпионата мира. Это была большая мечта. Эта медаль очень дорогая для меня, хотя в планах поменять ее на золотую, - поделился сам борец.



Вспоминая Базаргуруева, на пике формы ставшего пятым на Олимпиаде в Пекине, а после дисквалификации и вовсе бронзовым призером, стоит ждать олимпийского прорыва и от Жербаева.



— Перейду в олимпийский вес до 74 кг. Я много гоняю, мой рабочий вес — 77 кг. Сами знаете, там и так высокая конкуренция, но сейчас туда перейдет еще больше борцов. Практически со всеми я уже боролся, в прошлом они выступали в весе до 70 кг. Там будет гораздо интереснее. Я пока не выигрывал у Заурбека Сидакова, а почти всех остальных я проходил.

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.